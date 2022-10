Quatro disputas chamam atenção no Brasileirão

Restam quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, e o iminente título do Palmeiras, que pode ser confirmado nesta quarta-feira (2), não é a única definição pendente para a reta final de temporada. Além de consagrar o provável campeão, o Brasileirão ainda tem muitas respostas a dar até seu encerramento, marcado para 13 de novembro.

Vagas diretas à Libertadores, à pré-Libertadores, à Copa Sul-Americana ainda estão em aberto. Quem será rebaixado à Série B também é questão a ser resolvida nas próximas rodadas - até agora, o Juventude é o único que já teve a queda definida e o Avaí tem apenas 1% de chance de seguir na elite.

G3, G6 OU G8?

Neste momento, o tradicional G6 do Brasileirão virou G8, o que dará aos oito primeiros colocados uma vaga na próxima edição da Libertadores. Como o Flamengo, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil - competições que dão a classificação direta à fase de grupos do torneio continental -, ocupa a terceira posição e está dentro do G4, o Brasileirão tem atualmente vagas diretas para os seis mais bem posicionados na tabela e mais duas (para o sétimo e oitavo) para a fase preliminar da Libertadores.

No primeiro grupo estão neste momento Palmeiras, Inter, Flamengo, Fluminense, Corinthians e Athletico-PR, enquanto Atlético-MG e São Paulo fazem parte do outro.

VAGAS NA SUL-AMERICANA

Além das vagas para a Libertadores, o Brasileirão tem seis vagas para a Sul-Americana atualmente, sendo elas aos clubes que ocuparem da 9ª à 14ª posição ao fim da competição.

No momento os clubes que estão nessa zona são Fortaleza, Botafogo, América-MG, Santos, Goiás e Red Bull Bragantino.

LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Três vagas à Série B ainda estão indefinidas. O Juventude é o único rebaixado já confirmado. Ceará, Atlético-GO e Avaí completam o Z4 atualmente, enquanto Cuiabá e Coritiba (16º e 15º, respectivamente) seguem com risco de queda.

A 35ª rodada do Brasileirão começa a ser disputada nesta segunda-feira (31), com o jogo entre Ceará e Fluminense, clubes com objetivos distintos. O Palmeiras confirma o título na quarta-feira (2) se vencer o Fortaleza (ou um pouco antes, se o Inter pelo menos empatar com o América-MG).