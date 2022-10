Verstappen vence GP do México e bate recorde de vitórias em uma temporada

Campeão da Fórmula 1 desde 9 de outubro, quando venceu o GP do Japão, Max Verstappen somou neste domingo (30) sua segunda vitória desde a conquista do título e quebrou um recorde especial. Largou como pole position pela primeira vez em um GP do México e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, cenário que o isolou como o piloto com maior número de triunfos em uma única temporada. Lewis Hamilton, da Mercedes, e o piloto da casa Sergio Pérez, da Red Bull, foram o segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Ao vencer o GP dos Estados Unidos, na semana passada, Verstappen alcançou a 13ª vitória neste ano e igualou o recorde de Michael Schumacher e Sebastian Vettel, que até então dividiam o posto de pilotos com mais primeiros lugares em uma mesma temporada. Com o triunfo deste domingo, o 14º do holandês em 2022, ele superou a lendária dupla alemã. No México, onde já havia celebrado conquistas em 2017, 2018 e 2021, somou seu quarto troféu.

Enquanto Verstappen celebrava o recorde de vitórias no ano, Hamilton amargava mais uma corrida longe do topo do pódio. Nesta temporada, o heptacampeão não venceu nenhuma. Tinha esperanças de vencer a prova mexicana, pois foi bem nos treinos, mas não teve chances contra o rival. Já o terceiro colocado Sergio Pérez fez a alegria de seus compatriotas subindo no pódio e ultrapassou Charles Leclerc, com quem briga pelo vice-campeonato, na classificação do Mundial de Pilotos, com 280 pontos contra 275 do ferrarista.

A oportunidade de Verstappen ampliar ainda mais seu número de vitórias nesta temporada será no GP de São Paulo, o penúltimo da temporada. A etapa paulistana está marcada para as 15h do dia 13 de novembro, em Interlagos. No final de semana seguinte, Abu Dabi recebe a última corrida do ano.

Veja como ficou a classificação do GP do México:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h38min36s729

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 15s186

3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 18s097

4º - George Russell (ING/Mercedes), a 49s431

5º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 58s123

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 68s774

7º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), 1 volta

8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1 volta

9º - Lando Norris (ING/McLaren), 1 volta

10º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1 volta

11º - Pierre Gasly (FRA/AlhpaTauri), 1 volta

12º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1 volta

13º - Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), 1 volta

14º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), 1 volta

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1 volta

16º - Mick Schumacher (ALE/Haas), 1 volta

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1 volta

18º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), 2 voltas

Não completaram a prova:

Fernando Alonso (ESP/Alpine)

Yuki Tsunoda (JAP/AlhpaTauri)