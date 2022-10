Flamengo volta de Guayaquil sem festa por causa das eleições

A delegação do Flamengo desembarcou na manhã de domingo (30) no aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, com a taça da Copa Libertadores da América. Os jogadores tiveram um retorno discreto, sem festa. O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi até o local receber os campeões.

Por orientação do próprio clube, não houve recepção com celebração por causa das eleições. A diretoria se acertou com as autoridades e deixou a comemoração na rua para outra data, a ser definida.

Antes da chegada dos atletas, que venceram o Athletico-PR por 1 a 0 no sábado (29), em Guayaquil, no Equador, houve bastante festa. Na noite, várias ruas do Rio de Janeiro foram tomadas, com torcedores utilizando sinalizadores e subindo no teto de ônibus.

Já no domingo (30), um pequeno grupo foi ao aeroporto receber os vencedores, porém eles não passaram pelo saguão, e o acesso foi restrito. A distância, fãs aplaudiram especialmente Gabriel Barbosa, o Gabigol, autor do gol que definiu o campeonato no estádio Monumental.

O atacante, que veste a camisa 9, vive a expectativa de receber o número 10, já que Diego deverá sair ao final desta temporada. Antes de usar o uniforme histórico, ele pretende falar com o maior que já o utilizou no clube.

"A 10 do Flamengo você não nega, é claro que vou aceitar. Mas antes vou ligar para o Zico e ver se posso", declarou o jogador.

O próximo compromisso é uma revanche da decisão da Copa do Brasil. Na quarta-feira (2), flamenguistas e corintianos voltam a se encontrar no Maracanã. Após o confronto contra os paulistas, o rubro-negro enfrenta o Coritiba e o Juventude como visitante e encerra a sua participação diante do Avaí, no próximo dia 13.

Sem chances de conquistar o título do torneio, o técnico Dorival Júnior deve antecipar as férias da maioria dos jogadores titulares. A tendência é que ele use o time alternativo para as partidas que faltam do Nacional.