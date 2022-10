Inter - Com o grupo de folga desde a sexta-feira (28), o Colorado retoma as atividades na manhã desta segunda-feira. O time de Mano Menezes volta a campo nesta quarta-feira (2), às 16h, em Minas Gerais, para enfrentar o América-MG, na Arena Independência, pela 35ª rodada. A principal novidade na equipe pode ser o zagueiro Gabriel Mercado, recuperado de lesão. Fórmula 1 - Com o título já garantido, Max Verstappen venceu o GP do México, neste domingo (30), com tranquilidade. Na sequência, vieram Lewis Hamilton (Mercedes) e o mexicano Sergio Perez (Red Bull), que movimentou torcedores do país no autódromo Hermanos Rodríguez. O triunfo foi o de número 14 para o holandês, quebrando o recorde de vitórias em uma única temporada. A próxima etapa é o GP de São Paulo, em Interlagos, no dia 13. Brasileirão - Em partida atrasada da 32ª rodada, Goiás e Corinthians entraram em campo na noite de sábado e empataram sem gols, no Estádio da Serrinha, com a presença dos torcedores das duas equipes - a ausência de corintianos na data original, há 15 dias, acabou sendo o estopim para o adiamento. Nesta segunda-feira, na abertura da 35ª rodada, às 20h, na Arena Castelão, o Ceará recebe o Fluminense. Futebol feminino - O Palmeiras conquistou o título inédito da Copa Libertadores, na sexta-feira, no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, ao golear o Boca Juniors por 4 a 1. Foi a 11ª conquista do futebol brasileiro em 14 edições. Com o título, o Verdão se juntou a Corinthians (3 taças), São José (3), Santos (2) e Ferroviária (2). Futebol feminino 2 - Grêmio e Inter farão a decisão do Campeonato Gaúcho. Ainda falta a oficialização das datas, horários e locais das finais. Em jogo único, Juventude e Elite vão duelar pelo 3º lugar, o título do Interior.