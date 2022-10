Após treinos fracos, Verstappen garante sua primeira pole position no México

Max Verstappen fez o melhor tempo no treino classificatório e garantiu a pole position para o GP do México, que acontece neste domingo (30), no autódromo Hermanos Rodríguez. O atual campeão da temporada conseguiu um feito inédito para a carreira: largar na primeira posição no México.

Os pilotos que fizeram os melhores tempos nos três treinos livres que aconteceram na sexta (28) e sábado (29) demoraram para entrar na pista - que, nesta tarde, estava bastante escorregadia.

Lewis Hamilton fez a melhor volta do Q1, com 1min19s169, seguido pelo atual campeão da temporada, Max Verstappen - que chegou à marca de 1min19s222. Mick Schumacher (Haas) teve a boa volta deletada após atacar além da conta. Ele tinha chegado à boa marca de 1min19s600.

Com a punição, não conseguiu atingir novamente a marca e ficou fora do Q2. Os cinco últimos tempos do Q1 foram feitos por Mick Schumacher, Sebastian Vettel (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albom (Williams) e Nicholas Latifi (Williams). Os pilotos largam nas últimas posições no domingo.

Q2 - LIDERANÇA DE HAMILTON

Hamilton liderou o Q2 com 1min18s552. Atrás dele, ficou até a última volta George Russell. Os colegas de Mercedes fizeram tempos bastante similares tanto nos treinos livres como no classificatório. Na última volta, no entanto, o piloto da Ferrari Carlos Sainz alcançou a segunda posição.

A dupla da Mercedes mostrou, no México, melhoria na potência dos motores. A torcida mexicana empurrou o piloto da Red Bull Sergio Perez nas últimas voltas do Q2. Ele estava perto de não se classificar para o Q3, mas conseguiu o terceiro melhor tempo nas últimas voltas.

Ficaram fora do último turno da classificação os pilotos Daniel Ricciardo (McLaren) Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Pierre Gasly (AlphaTauri) e Kevin Magnussen (McLaren).

Q3 - VERSTAPPEN PASSA

Max Verstappen estava apagado durante os outros turnos do classificatório, mas mostrou porquê já é o campeão da temporada. No Q3, fez 1min17s775 e ultrapassou Lewis Hamilton, que liderava.

Sob os gritos da torcida, Perez conseguiu chegar à terceira posição. A volta de Russell também foi deletada, mas o piloto da Mercedes conseguiu segurar o segundo lugar. Ao acabar a prova, pediu desculpa à equipe por não ter conseguido segurar a posição. O GP do México tem largada marcada para este domingo (30), às 17h.