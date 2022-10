Grêmio empata com o Tombense em péssimo jogo do Tricolor

O Grêmio enfrentou o Tombense, pela 37ª rodada da segunda divisão, e saiu com o empate pelo placar de 2 a 2, em Muriaé, Minas Gerais. O resultou manteve o Tricolor na segunda posição com 62 pontos. Enquanto o clube mineiro fico com 45 pontos na tabela do campeonato. Os gols foram marcados por Elkeson, Gabriel Silva, Jean Lucas e Renatinho.

Primeiro começou com faltas e ambos os times se estudando. Mas logo aos 5min, Elkeson invadiu a área, foi derrubado por trás e o pênalti foi marcado. O próprio centroavante bateu no canto superior esquerdo e converteu a cobrança. Depois de sofrer o gol, o time mineiro teve de avançar mais, mas, com chuva e neblina, o time do Tombense tinha dificuldades em criar jogadas complexas. O campo danificado e escorregadio também dificultou, pois, a bola travava nas poças, fator que diminuía a possibilidade de passes precisos.

Aos 13min, Jean Lucas fez jogada individual e bateu sobre a meta de Grando. Aos 16min, o VAR chamou para análise de outro lance envolvendo o atacante Elkeson, o juiz conferiu na cabine do arbitro de vídeo marcou pênalti para o Tricolor. Gabriel Silva cobrou no canto inferior esquerdo e ampliou. Aos 22min, Renatinho driblou Diogo Barbosa, puxou para o meio, bateu e Grando defendeu. O Grêmio recuou suas linhas após o segundo gol, diminui o ritmo e deu espaço para o Tombense. Aos 28min, Jean Lucas mandou um foguete de fora da área e marcou para o time da casa. Com ritmo mais longo, a partida se encaminhava para o fim da primeira etapa. Aos 38, Léo Gomes bateu de fora para a defesa de Felipe Garcia.

O Grêmio entrou de salto alto para o segundo tempo. A troca de Elkeson por Rodrigo desmontou o ataque do time, que começou a sofrer com avanços do Tombense. Toda a mobilidade do meio de campo ficou nos pés de Gabriel Silva. Aos 25min, após um cruzamento para a área do Grêmio, Grando saiu mal e a bola sobrou no ar para Marcondes, que furou o cabeceio na frente do gol sem arqueiro. Com o Tricolor recuado, o time da casa começou a gostar do jogo. Aos 31min, após um cruzamento, a bola passou pelo Kannemann, quicou dentro da área e Renatinho marcou para empatar em uma bola sobrada no meio da área. O resultado garantiu a permanência do Tombense na Série B.

Tombense: Felipe Garcia; David, Ednei, Marcondes e Manoel; Zé Ricardo (Matheus Frizzo), Guilherme Rend (Igor Henrique), Ciel (Keké), Jean Lucas, Renatinho e Everton (Rodrigo). Técnico: Bruno Pivetti.

Grêmio: Gabriel Grando; Léo Gomes, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa (Nicolas); Villasanti (Lucas Silva), Thiago Santos e Lucas Leiva (Bitello); Émerson (Janderson), Elkeson (Rodrigo Ferreira) e Gabriel Silva. Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior (PR), Rafael Trombeta (PR) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)