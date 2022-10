Pensando em 2023, Juventude anuncia Celso Roth

Já pensando na próxima temporada e com o rebaixamento confirmado à Série B, após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, o Juventude confirmou, nesta sexta-feira (28), a contratação do técnico Celso Roth. Profissional identificado com o Verdão e com um extenso currículo no futebol brasileiro, o treinador de 64 anos retorna ao Jaconi, onde iniciou sua trajetória no esporte. Roth chega com o auxiliar-técnico Beto Ferreira. A coletiva de apresentação ocorrerá neste sábado (29), às 10h30min, e, na sequência já comanda o primeiro treino no Jaconi, que será aberto ao torcedor.

Natural de Caxias do Sul, foi no Juventude que Roth deu início em sua história no futebol. Como atleta, Roth chegou ao Verdão em 1975, onde permaneceu por quatro temporadas. Após a morte do pai, no entanto, o profissional largou o futebol para cuidar da família e a partir daí, passou a dedicar-se aos estudos. Em 1983, retornou ao Jaconi, desta vez como preparador físico. Permaneceu no clube até 1986, antes de transferir-se para o Grêmio.

Roth falou sobre a emoção de retornar ao clube. “Esse clube faz parte da minha história, pessoal e profissional. Então eu devo muito ao Juventude. Passei aqui praticamente dez anos da minha vida. Essa cidade e esse clube são marcos na minha história. Então estou aqui, emocionado. Quantas coisas o Juventude me oportunizou, realmente é uma satisfação, uma emoção estar aqui, rever este estádio. Eu devo ter uns dois mil km de rodagem nesse local. Ainda sou do tempo que tinha uma casa de concentração na ferradura norte”.

Em um momento de retomada da carreira, já que seu último trabalho foi à frente do Inter, em 2016, quando comandou o time em boa parte da campanha de queda o Colorado, o treinador falou de sua volta ao mercado. “Estou aqui para tentar ajudar a direção do Juventude. É um momento difícil, de mudança de série. Por esse patrimônio que estou vendo aqui é uma pena o Juventude estar nessa situação. Vamos enfrentar essa realidade. Chegamos em um ponto comum, tanto a direção do Juventude, como eu quanto profissional, de retomar um caminho e fazer o melhor possível para que o Juventude retome seu lugar que é de direito”.