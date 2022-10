Enquanto Flamengo vai atrás do tri da América, o Athletico-PR mira seleto grupo de campeões

O seleto grupo de 25 campeões da América pode ganhar mais um integrante neste sábado (29) ou somar seu sétimo tricampeão. Após duas conquistas seguidas do Palmeiras, o continente voltará a ser preto e vermelho, com a decisão entre brasileiros rubro-negros em busca da eterna glória.

Finalista Pela terceira vez nos últimos quatro anos, o Flamengo coloca sua força e favoritismo à prova diante do eficiente Athletico-PR, que deixou a equipe de Abel Ferreira pelo caminho e luta pela taça perdida há 17 anos. A decisão da 63ª edição da Copa Libertadores será às 17 horas, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, de Guayaquil, no Equador, com capacidade para quase 60 mil torcedores.

Será uma decisão recheada de coincidências, que vão além das cores dos uniformes. Os treinadores nutrem uma sadia amizade há muitos anos - Dorival Júnior foi pupilo de Felipão no Grêmio, em 1993 -, mas estavam desempregados no início da temporada, os times têm como maestros dois uruguaios, Arrascaeta e Terans, além de xerifões experientes, David Luiz e Thiago Heleno, e atacantes que viraram unanimidade em suas respectivas agremiações, apontados como futuro da seleção brasileira.

Com somente 17 anos, Vitor Roque já é apontado como uma das grandes joias do futebol canarinho. O menino foi responsável por calar La Plata, anotando o gol da vaga às semifinais, de cabeça, nos acréscimos diante do Estudiantes. Depois, fez a diferença contra o Palmeiras, com assistências nos dois jogos e ainda ao causar expulsão de Murilo com seus dribles e magia com a bola nos pés.

Pedro se tornou unanimidade no meio da área, deslocando Gabriel Barbosa para a beirada do campo no Flamengo. Hoje, o clamor no País é para que seja o camisa 9 de Tite na Copa do Mundo do Catar tamanha sua facilidade em se livrar de marcadores e anotar gols, sejam de cabeça ou com toques refinados. Não por acaso é o maior artilheiro do clube em uma única edição da Libertadores, superando até o ídolo Zico, graças a seus 12 gols.

Apesar das similaridades, Flamengo e Athletico-PR se destoam. E a diferença quando a bola rolar no Equador estará na maneira de os times jogarem. Os cariocas carregam mais entrosamento pelo tempo do conjunto - são três anos juntos, apenas com reposição de saídas pontuais -, e abusam da técnica e da velocidade, enquanto os paranaenses se "encontraram" após muitos testes de Felipão e rodagem do elenco e surpreendem pela garra e a facilidade em reviravoltas nas partidas. Não há bola perdida para o clube, retratando bem a virtude vinda de seu experiente comandante de 73 anos.

Além do cobiçado título continental e de passaporte para o Mundial de Clubes, está em jogo uma atrativa premiação financeira a quem erguer o troféu. O campeão da América embolsará US$ 16 milhões (R$ 86 milhões), mais que o dobro para o segundo colocado, que ficará com US$ 6 milhões (em torno de R$ 32 milhões).

Enquanto Dorival Júnior não esconde a equipe a ser mandada a campo, garantindo que "tudo foi feito com perfeição e agora é preciso comprovar em campo", Felipão despista sobre a escalação do Furacão, com possibilidade de apostar na experiência de Pablo, com Terans mais adiantado, e deixar Vitor Roque como arma para a etapa final, quando o rival já estiver descansado.

A certeza é que Guayaquil celebrará um campeão inédito e também presenciará comemoração de tricampeonato. Felipão quer a terceira taça pessoal em um clube que falhou em sua única decisão até agora por aposentadoria perfeita. Já Dorival Júnior busca a maior conquista da carreira para se eternizar como comandante do terceiro título dos cariocas.

Flamengo - Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Athletico-PR - Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Erick, Fernandinho, Alex Santana e Terans; Vitinho e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro - Patricio Loustau (ARG).