GP de São Paulo terá público recorde de 230 mil e movimentará R$ 1 bilhão

A organização do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 estima que cerca de 230 mil pessoas vão comparecer ao Autódromo de Interlagos entre os dias 11 e 13 de novembro, quando se celebra a 50ª edição da prova no Brasil. O número de espectadores será recorde, ultrapassando as 181.711 pessoas que acompanharam de perto o evento no ano passado, quando foi estabelecida a marca máxima anterior.

Diferentemente de outros palcos, especialmente na Europa, o Brasil tem dificuldades em atrair público estrangeiro para a corrida em Interlagos. Um dos principais motivos se refere ao isolamento do País no calendário, dado que não existem outras provas na América do Sul. Mesmo assim, por causa do GP, a rede hoteleira da capital está reservada em 92% nos dias da prova.

O público presente no autódromo será formado majoritariamente por pessoas de fora da cidade de São Paulo, 75%. Este porcentual é composto em 25% por moradores do interior do Estado, 40% de fora do Estado, enquanto 10% do público será formado por visitantes estrangeiros.

Alan Adler, CEO do GP de São Paulo, reforçou que o evento deste ano será mais uma etapa de aprendizagem para o novo grupo que comanda a prova. O objetivo é melhorar a experiência do fã de F-1, ancorado no rejuvenescimento do público que acompanha a categoria. Em Interlagos, haverá mais shows, melhoria na qualidade do som, novas atividades no paddock, DJs espalhados pelo circuito em áreas VIP e a promessa de uma "estrela da música" cantando o hino nacional no domingo da corrida.

"Não é qualquer esporte que acontece por 50 anos no mesmo país. São 40 edições em São Paulo. Vamos fazer uma homenagem àqueles que ajudaram a chegar nesta marca. Nossa felicidade é muito grande de viver esta fase diferente sob a liderança da Liberty Media. Temos responsabilidades social e ambiental. A experiência tem de ser completa, desde que o fã chega no autódromo", afirmou Adler.

A organização prevê homenagens especiais ao bicampeão Emerson Fittipaldi, que completa 50 de ano de seu primeiro título mundial na Fórmula 1 (1972), e Sebastian Vettel. O alemão da Aston Martin é tetracampeão e se despede da categoria ao término da temporada.

NOVO ESPAÇO

O Autódromo de Interlagos terá um novo espaço para os fãs acompanharem a corrida. Patrocinado pela Heineken - patrocinadora e detentora dos naming rights da prova -, ele está sendo construído em formato de estrela na Curva do Café, na área interna do espaço composto pelo Mergulho e Junção. O local será acessado por uma passarela sobre a pista, ligado à Arquibancada A. O palco contará com DJ e tirolesa, e o torcedor poderá acompanhar a prova do gramado, a cerca de 30 metros da pista.

SUSTENTABILIDADE

A preocupação com a sustentabilidade também envolve a Fórmula 1. Ao longo dos três dias de corrida, a organização pretende compensar 100% das emissões de gás carbônico. Cerca de 18 toneladas de resíduos orgânicos gerarão duas toneladas de fertilizantes para hortas comunitárias da cidade. Há a promessa de zerar o uso de plástico no Grande Prêmio até 2025. Neste ano, 200 mil embalagens tetrapak serão transformadas em telhas, da mesma forma como a organização dará início a testes de uso de biodiesel para substituir o diesel nos geradores.