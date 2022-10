Futebol feminino - O Palmeiras está na final da Copa Libertadores. As Palestrinas venceram o América de Cali (COL), na quarta-feira (26), por 1 a 0, em Quito, no Equador, e enfrentarão o Boca Juniors em inédita final continental. A partida será nesta sexta-feira, às 19h. Chapecoense - Em despacho publicado no dia 10, o juiz Ederson Tortelli, da 1ª Vara Cível de Chapecó, intimou a Chape a apresentar documentos e comprovantes de doações feitas após a queda do avião que matou 71 pessoas e ameaçou que, se o clube não pagar a administradora, o processo de recuperação judicial poderá ser extinto. O prazo é de 20 dias. As dívidas estão na casa dos R$ 160 milhões. Itália - O ex-jogador do Flamengo Pablo Marì é uma das cinco pessoas que foram esfaqueadas em um centro comercial nesta quinta-feira (27), em Milão. As informações são do jornal local 'Sport Face'. Por sorte, Marì não teria sido ferido com gravidade. Fórmula 1 - A temporada 2022 chega a sua antepenúltima prova com o campeonato já definido. Neste domingo, o GP da Cidade do México tem largada às 17h. No sábado, no mesmo horário, ocorre o treino que define o grid de largada. Basquete - A revista Forbes divulgou o ranking dos 10 jogadores da NBA mais bem pagos em 2022. O levantamento levou em conta os ganhos dentro das quadras (salário base e bônus) e fora. Quem lidera a lista é o astro LeBron James, do Los Angeles Lakers, com US$ 124,5 milhões (R$ 658 milhões), à frente de Stephen Curry (R$ 502 milhões) e Kevin Durant (R$ 465 milhões). Surfe - O surfista brasileiro Italo Ferreira inaugurou nesta quinta-feira, em Baía Formosa (RN), o Instituto Italo Ferreira. No local onde ficava a casa de seus avós e onde o campeão olímpico e mundial morou na infância serão atendidas até 72 crianças.