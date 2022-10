Flamengo e Athletico-PR decidem o título da Libertadores, no Equador

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, casa do Barcelona, em Guayaquil, será palco da grande decisão entre Flamengo e Athletico-PR. Enquanto os cariocas vão em busca do terceiro título continental, o Furacão busca a conquista inédita. A partida ocorre neste sábado (29), às 17h.

O time rubro-negro vem embalado pela conquista da Copa do Brasil, e o técnico Dorival Júnior não deve fazer mistério em relação à escalação. O Flamengo vai com força máxima e terá o time titular, com Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Do outro lado, o Athletico-PR conta com a experiência de Luiz Felipe Scolari, bicampeão com Grêmio e Palmeiras. Como é tradicional, Felipão esconde a escalação até o último momento. Uma possível formação paranaense tem Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Fernandinho, Erick e Alex Santana; Cuello, Pablo e Vitinho (Canobbio).

Além do título mais importante das Américas, Flamengo e Athletico brigam por um prêmio de US$ 16 milhões - cerca de R$ 86 milhões -, além, claro, da disputa do Mundial de Clubes.