Declarações de Renato repercutem entre os dirigentes do Grêmio

acesso do Grêmio à Série A no domingo (23) As falas do técnico Renato Portaluppi após orepercutiram de forma negativa nos bastidores do clube. Apesar de não ter citado nomes, o técnico atacou toda a gestão e as pessoas que trabalharam nos processos internos durante as últimas temporadas. Fato curioso é que será a primeira vez em 2022 que a delegação gremista não terá acompanhamento de nenhum representante do setor político, ou seja, nenhum dirigente estará com o grupo do Grêmio para a partida contra o Tombense, em Minas Gerais. Mesmo matematicamente classificado, o Tricolor ainda vive um ambiente tenso.

O maior ídolo tricolor fez fortes declarações após vencer o Náutico por 3 a 0: "Chega de amadorismo no Grêmio. O próximo presidente, seja quem for, tem que meter a mão na massa, porque tem muito trabalho a ser feito".

E mesmo com o bom resultado, ele fez colocações e pedidos ao próximo presidente. "É colocar as pessoas certas nos lugares certos, chega de amadorismo. O Grêmio é muito grande para ter amadores trabalhando lá dentro, e o resultado está aí. Que o próximo presidente pense bem nesse sentido e coloque as pessoas certas dentro do clube".

Apesar de ser um influenciador ativo dentro dos processos do Tricolor, Renato prefere não se intrometer nas relações políticas, e só negociará contrato após eleição do novo presidente, que ocorre no dia 12 de novembro, em disputa entre Odorico Roman e Alberto Guerra. "A minha parte eu fiz. Restam dois jogos para acabar a Série B, vou fazer os dois jogos e aí acaba meu contrato. Até então era pagar promessa, e a promessa foi paga, agora não depende de mim, depende do próximo presidente do Grêmio".

Em entrevistas, ambos os candidatos afirmaram que ficarão com Renato para a próxima temporada. Até porque o treinador tem prestígio por toda sua história e por ter feito parte do retorno do clube à elite do futebol. O "Homem gol" comentou como participaria do processo de restruturação da próxima gestão Tricolor. "Se ele (o presidente) me perguntar, eu vou passar (conselhos). Os dois candidatos à presidência do Grêmio são pessoas inteligentes e têm acompanhado os jogos e, com certeza, sabem de muita coisa que tem de ser feita. Se eu tiver por aqui, troco ideias com eles".

O time do Grêmio se encontra no Rio de Janeiro, em concentração para jogo da 37ª rodada da Série B, na sexta-feira, às 19h, contra o Tombense.