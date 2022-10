Mano avalia passagem na seleção e diz que chegou "muito rápido"

Vivendo ótima fase no comando do Inter, vice-líder do Campeonato Brasileiro, Mano Menezes avaliou que sua passagem pela seleção brasileira poderia ter sido melhor se fosse em outro momento. O técnico do Colorado entende que chegou "muito rápido" ao cargo de treinador do selecionado nacional - a passagem de Mano durou pouco mais de dois anos, entre 2010 e 2012.

Na avaliação de Mano, o convite era irrecusável, mas poderia ter chegado em outra época de sua carreira. "Eu penso que cheguei muito rápido na seleção brasileira. Mas também penso que você não diz 'não' para convites como esse. É como chegar em um clube grande. Você não pode dizer: 'acho que não estou preparado'. Você pode até rezar para não receber o convite na hora que você não achar adequada, mas quando você receber, tem que ir. A seleção brasileira da mesma maneira", afirmou o treinador.

"Não é nem pela experiência, mas pelo lastro que você constrói como treinador, e as pessoas não questionarem por qualquer dificuldade. Eu penso que se sustenta melhor. Não é fácil estar na seleção. Você está dirigindo a mais vencedora de todas, a maior referência em termos de futebol. Você não pode estar lá e ser questionado por qualquer coisa. As pessoas têm que entender que você venceu para estar lá", complementou o treinador.

Mano opinou ainda que Muricy Ramalho, que recusou o convite da CBF na época, estava em um momento mais adequado para comandar a seleção brasileira, já que havia sido tricampeão brasileiro com o São Paulo.

O treinador do Inter ainda citou o trabalho de Tite como um exemplo positivo. Mano acredita que o atual treinador construiu um grande lastro antes de chegar ao comando do Brasil. "Quando o Tite foi para a seleção, ele era campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão do mundo com o Corinthians. São referências mais significativas para estar na seleção brasileira", finalizou.