Liga dos Campeões - Resultados do fechamento da 5ª rodada, nesta quarta-feira (26). Pelo Grupo A: Napoli 3x0 Rangers e Ajax 0x3 Liverpool; B: Club Brugge 0x4 Porto e Atlético de Madrid 2x2 Bayer Leverkusen; C: Inter de Milão 4x0 Viktoria Plzen e Barcelona 0x3 Bayern de Munique; D: Tottenham 1x1 Sporting e Eintracht Frankfurt 2x1 Olympique de Marselha. Brasileirão - No fechamento da 34ª rodada, nesta quinta-feira (27), às 19h, se enfrentam São Paulo x Atlético-GO e Fortaleza x Coritiba. Às 19h30min, tem Atlético-MG x Juventude e, às 20h, Cuiabá x Avaí. Série B - Dando sequência à 37ª rodada, nesta quinta-feira, às 19h, jogam Novorizontino x Cruzeiro e, às 21h45min, Vasco x Sampaio Corrêa-MA. CBF - Após as polêmicas de arbitragem no jogo entre Flamengo e Santos, no Maracanã, a CBF anunciou que o árbitro goiano Andre Luiz de Freitas Castro e o responsável pelo VAR, o também goiano Adriano Milczvski, estão suspensos por tempo indeterminado e passarão por reciclagem. Eles não deram um pênalti claro para o Peixe e, na sequência, o Flamengo marcou. A partida terminou 3 a 2 para os cariocas. Libertadores - As torcidas de Flamengo e Athletico-PR, que se enfrentam sábado, pela final da Libertadores, se despediram com grande festa. Ambas as delegações embarcaram para Guayaquil nesta quarta-feira. A partida será no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.