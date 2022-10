Messi, Neymar e Mbappé dão show, PSG goleia a avança na Champions

Com um verdadeiro show de bola do trio Messi, Mbappé e Neymar, o Paris Saint-Germain goleou o Maccabi Haifa por 7 a 2 nesta terça-feira (25), em Paris, e garantiu uma classificação com louvor às oitavas de final da Liga dos Campeões. O time francês chegou aos 11 pontos e ficou com o primeiro lugar do Grupo H.

A vitória foi construída pelos pés de seus principais nomes. Messi duas vezes, Mbappé, também com dois gols, Neymar, Goldberg contra, e Soler fizeram os gols do PSG. Com dois de Seck, o time israelense descontou.

Já classificado, PSG encerra sua participação na fase de grupos do torneio contra a Juventus, na próxima semana em Turim. Neymar, que recebeu amarelo ainda no primeiro tempo por reclamação, vai cumprir suspensão e não joga.

Benfica sofre, mas derrota a Juventus por 4 a 3

No outro jogo do Grupo H, o Benfica sofreu para derrotar a Juventus por 4 a 3 jogando no estádio da Luz e também confirmou a sua permanência na Liga dos Campeões ao contabilizar 11 pontos. Na última rodada, jogando fora de casa, o time português enfrenta o Maccabi Haifa, na próxima quarta.

O Benfica chegou a abrir uma vantagem de 4 a 1, mas no final permitiu a reação dos italianos que marcaram duas vezes e quase buscaram o empate.

Milan vence e decide classificação na última rodada

Já pelo Grupo E, o Milan conseguiu um importante resultado fora de casa ao derrotar o Dínamo de Zagreb por 4 a 0 e se mantém vivo na luta por uma vaga às oitavas de final da Liga dos Campeões. Com o resultado, a equipe de Milão chegou aos sete pontos e ainda com chances de briga pela segunda vaga da chave.

E a classificação será definida justamente na última rodada, em um confronto direto com RB Salzburg (seis pontos), em Milão.

Chelsea vence e confirma vaga na fase de mata-mata

Em jogo aberto e de boas chances de gol, o Chelsea sofreu nesta terça-feira, mas bateu o Salzburg por 2 a 1, na Áustria, e confirmou sua vaga no mata-mata da Liga dos Campeões. O brasileiro Thiago Silva teve atuação decisiva ao salvar uma bola quase em cima da linha do gol no segundo tempo. O triunfo confirmou a classificação do time inglês no Grupo E, agora com 10 pontos.