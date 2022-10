Brasileiros marcam, mas Real perde do Leipzig e adia confirmação da liderança

O Real Madrid perdeu pela primeira vez na atual edição da Liga dos Campeões nesta terça-feira (25). Os gols de Vinícius Júnior e Rodrygo não foram suficientes na visita ao RB Leipzig, que comemorou o triunfo por 3 a 2 na Alemanha e adiou a confirmação do primeiro lugar da chave para a última rodada. Os merengues seguem no topo, com 10 pontos, agora com os rivais na cola, com 9.

Para garantir a vantagem de decidir os duelos das oitavas no Santiago Bernabéu, os comandados de Carlo Ancelotti necessitam de um triunfo simples na próxima semana, em Madri, diante do lanterna e eliminado Celtic. Já os alemães precisam de uma igualdade em visita ao Shakhtar Donetsk, que empatou por 1 a 1 com os escoceses e subiu para seis. Como venceram em Leipzig, por 4 a 1, os ucranianos avançam em segundo do Grupo F com vitória simples.

MANCHESTER CITY MANTÉM LIDERANÇA

Decisivo no jogo da Inglaterra, desta vez Haaland não repetiu a dose em seu retorno a Dortmund. O centroavante do Manchester City teve uma jornada apagada no Signal Iduna Park, onde fez história, e as equipes acabaram empatando sem gols.

O resultado acabou confirmando a classificação dos alemães - o City já havia se garantido na rodada anterior - mas não valeu a liderança da chave E aos alemães, que necessitavam ganhar. A vaga veio porque o Sevilla perde no confronto direto, já que perdeu uma e empatou a outra contra o time de Dortmund.

SEVILLA DESLANCHA NO FIM

Jogando diante da torcida, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, o Sevilla demorou para engrenar, mas aplicou 3 a 0 no Copenhague. Todos os gols saíram no segundo tempo, sendo que os dois últimos foram marcados nos minutos finais do confronto válido pelo Grupo G.

En-Nesyri, Isco e Montiel foram os autores dos gols do duelo, que contou com o lateral brasileiro Alex Telles entre os titulares. Nos acréscimos, o time dinamarquês perdeu Khocholava, expulso ao receber o cartão vermelho direto.

O triunfo manteve o Sevilla na briga pela classificação. O time espanhol chegou aos cinco pontos, dois atrás do Borussia Dortmund, que terá a dura missão de enfrentar o líder e já classificado Manchester City ainda nesta terça. O time inglês soma 10 pontos. O Copenhague tem apenas dois e não tem mais chances de avançar na Liga dos Campeões.