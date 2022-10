Grêmio libera alguns atletas, mas outros pedem para jogar na reta final

Já garantido na Série A em 2023 O clima de final de festa é total no grupo do Grêmio., a delegação que está concentrada no Rio de Janeiro para encarar a Tombense, na sexta-feira (28), às 19h, em Minas Gerais, pela penúltima rodada da Série B, terá um time misto. Nesta terça-feira (25), alguns atletas foram liberados para resolver questões particulares. Por outro lado, outros jogadores fizeram questão de estar em campo para enfrentar os mineiros, em duelo da 37ª rodada.

Em princípio, o grupo estaria completo em Muriaré, mas o planejamento foi alterado e cinco jogadores foram liberados. Assim, não acompanham a delegação para o interior de Minas Gerais, na quinta-feira. A pedido do próprio atacante, Guilherme foi dispensado para acompanhar o aniversário do filho em Porto Alegre. Com isso, Émerson, de 20 anos, embarcou em Porto Alegre e ficará à disposição de Renato Portaluppi.

As outras baixas são os experientes Edílson, Geromel, Thaciano e Diego Souza. O lateral-direito relatou dores no quadril e seguirá em tratamento na Capital. Ele não sabe se terá condições de enfrentar o Brusque, pela última rodada. Já o zagueiro teve suas férias antecipadas e não atua mais neste ano.

Thaciano havia sido o primeiro a deixar o grupo, após ter diagnosticada uma lesão na coxa, e não joga mais em 2022. O artilheiro Diego Souza também não deve mais vestir a camisa tricolor, pois passará por um procedimento cirúrgico para tratar uma hérnia inguinal.

Outros jogadores, que tem o futuro incerto no retorno do clube à elite do futebol, pediram para atuar nestas últimas duas partidas. É o caso dos zagueiros Kannemann e Bruno Alves, dos laterais Léo Gomes e Nicolas, além do atacante Elkeson.

Nesta terça, Renato comandou o primeiro treino, no Clube de Aeronáutica. O grupo volta a trabalhar nesta quarta. A viagem para Muriaé ocorre na quinta.