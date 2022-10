Liga dos Campeões - Resultados da abertura da 5ª rodada, disputada nesta terça-feira (25). Pelo Grupo E: RB Salzburg 1x2 Chelsea e Dínamo Zagreb 0x4 Milan; F: Celtic 1x1 Shakhtar Donetsk e RB Leipzig 3x2 Real Madrid; G: Sevilla 3x0 Copenhagen e Borussia Dortmund 0x0 Manchester City; H: PSG 7x2 Maccabi Haifa e Benfica 4x3 Juventus. Liga dos Campeões 2 - Dando sequência à 5ª rodada, jogam, nesta quarta-feira (26), pelo Grupo A: Napoli x Rangers e Ajax x Liverpool; B: Club Brugge x Porto (13h45min) e Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen; C: Inter de Milão x Viktoria Plzen (13h45min) e Barcelona x Bayern de Munique; D: Tottenham x Sporting e Eintracht Frankfurt x Olympique de Marselha. Os demais jogos serão disputados às 16h. Libertadores - A jornalista Vanessa Robles, que trabalha na TeleAmazonas (rede de televisão equatoriana), evitou um assalto enquanto estava ao vivo fazendo uma reportagem nos arredores do estádio Monumental Isidro Romero Carbono, em Guayaquil, que recebe a final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR, neste sábado (29), às 17h. No mês passado, a cidade sofreu uma onda de violência que ameaçou a realização do torneio continental. Manchester City - O clube inglês anunciou nesta terça-feira que os calções do time feminino deixarão de ser brancos na próxima temporada, depois que as jogadoras apontaram que isso poderia ser um problema quando estiverem no período de menstruação. Tênis - Após passar pelo sérvio Dusan Lajovic e pelo alemão Oscar Otte nas qualificatórias, o brasileiro Thiago Monteiro deu adeus ao ATP 500 de Viena, na Áustria, nesta terça-feira. A eliminação veio após derrota por 2 sets a 0 para o búlgaro Grigor Dimitrov, com parciais de 6/3 e 6/4, em duelo que durou 1h15min e teve domínio do adversário na maior parte do tempo.