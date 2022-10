Tênis - Bia Haddad subiu para a 15ª posição no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA) em duplas, nesta segunda-feira (24). Beatriz é a primeira atleta brasileira da Era Aberta a alcançar a marca. Bia ganhou posições ao tornar-se a vice-campeã do WTA 1000 de Guadalajara. Atletismo - A brasileira Jainy Suelen conquistou quatro medalhas no II FISU America Games, os Jogos Pan-Americanos Universitários, em Mérida, no México. A sergipana foi ouro nos 400 metros, prata nos revezamentos 4x100m e 4x400m femininos, e bronze no 4x400m misto. O atletismo brasileiro conquistou 21 medalhas no total, cinco de ouro, seis de prata e 11 de bronze. Basquete - O time paulista Basquete Tricolor derrotou o Tigrillos, da Colômbia, por 107 a 65, neste domingo, na Arena Unifacisa, pela terceira rodada da Liga Sul-Americana. Com amplo domínio na partida, os tricolores venceram mais uma e agora esperam o resultado do próximo jogo do Unifacisa para saber se passarão em primeiro ou segundo do grupo. O destaque da partida foi Betinho, com 19 pontos, 10 rebotes e seis assistências. Canoagem - O medalhista olímpico Isaquias Queiroz conquistou o ouro no C1 1000, na Copa do Brasil de Canoagem, no estádio de remo da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Seu irmão, Lucas Queiroz, ficou em segundo. UFC - Charles Do Bronx Oliveira lutou contra o russo Islam Makhachev, na Etihad Arena, e saiu derrotado por submissão no sábado. O lutador brasileiro começou bem, mas acabou recebendo um soco no rosto, que o derrubou. O russo não perdeu a chance e finalizou Do Bronx com um kata-gatame no segundo round, aos 3min16s. Com a vitória, Makhachev é o novo campeão dos pesos leves do Ultimate Fighting Championship (UFC). Charles teve encerrada uma sequência de 11 lutas de invencibilidade.