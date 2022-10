Empate com o Coritiba afasta o Inter do título no Brasileiro

o Inter conquistou o empate e garantiu um ponto na tabela Depois de sair perdendo para o Coritiba, no Couto Pereira,, onde figura como segundo colocado com 61 pontos. O resultado de 1 a 1 ficou longe do esperado pelos torcedores colorados, que desejavam a vitória para se manter longe do Flamengo e se aproximar do Palmeiras. Afinal, o Rubro-negro derrotou o América-MG e está há uma vitória do clube gaúcho, enquanto o Palmeiras aumentou a diferença para 10 pontos após vencer o Avaí.

A partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão teve tempos distintos. A primeira etapa demonstrou um domínio do time da casa, que criava oportunidades e marcou o gol de cabeça, com Luciano Castán, aos 24min. Na segunda etapa, entretanto, o Colorado tomou as rédeas da partida e chegou a ter 72% de posse de bola, encontrando o gol de empate com Alemão, aos 7min, mas que acabou sendo anulado por Wagner de Oliveira Magalhães após consulta no VAR. O lance foi bastante polêmico que gerou dúvidas em grande parte do público.

Já no segundo tempo, mantida a pressão, aos 15min, Vitão recebeu um cruzamento e marcou de cabeça para oficialmente declarar o empate. O técnico colorado Sídnei Lobo explicou o motivo da inconstância na atuação do time. "Tivemos um pouco de dificuldade na primeira etapa, a gente não conseguia ficar com a bola. Eles criaram algumas situações, principalmente pela bola área, e nessa bola parada eles levaram vantagem. Na segunda parte, nós corrigimos algumas coisas, principalmente na parte de técnica da equipe. Merecíamos, como fizemos, os gols que garantiriam nossa vitória, mas, infelizmente, a interpretação do árbitro achou melhor não validar nosso gol".

Apesar do empate, o Colorado tem ótima posição e se encaminha para uma classificação na Libertadores. Outro motivo para o Inter se manter na vice-liderança é a premiação em dinheiro que o Brasileirão paga aos clubes do topo da tabela. O campeão leva R$ 45 milhões, o segundo colocado leva cerca de R$ 43 milhões e o terceiro, R$ 40,5 milhões. Com o valor, o Colorado pode manter seu time de alto nível e continuar investindo para conquistar um título na próxima temporada, seja ele nacional, Brasileirão, ou internacional, Libertadores.