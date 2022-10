Pelé - O Rei do Futebol completou 82 anos neste domingo (23). Nas redes sociais, diversas personalidades parabenizaram o ex-atacante. Quem abriu a série de homenagens foi o Santos. No sábado, na partida contra o Corinthians, criou um mosaico no estádio da Vila Belmiro em referência a Pelé. Vôlei - O Sesi-Bauru é o campeão da Supercopa feminina de vôlei. A equipe venceu no domingo o Minas por 3 sets a 1 (parciais de 26/24, 19/25, 25 23 e 25/22), no ginásio Sesi-Horto, em Bauru, e faturou o título inédito. Copa do Mundo - Capitães de seleções usarão braçadeiras contra a discriminação na Copa do Catar. A Federação Inglesa de Futebol anunciou que o capitão Harry Kane vai usar a braçadeira arco-íris e se juntar a outras sete equipes no movimento "One Love" . Além dos ingleses, as seleções de Holanda, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Suíça e País de Gales irão aderir. Flamengo - A chegada de reforços consagrados, como Vidal e Everton Cebolinha, aliada à manutenção de estrelas do porte de Gabigol, Pedro, Arrascaeta, David Luís e Filipe Luís transformou o Flamengo em um dos 20 clubes que mais gastam com salários de jogadores no mundo. O valor da folha é de R$ 36 milhões.