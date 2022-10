Tênis - Rafael Nadal e Casper Rudd farão partida de revanche da final de Roland Garros, que está prevista para ocorrer no dia 26 de novembro, na cerimônia de reabertura do Estádio Mineirinho, em Belo Horizonte. O evento abriu venda de ingressos nesta quinta-feira (20). Mais de cinco mil ingressos foram vendidos nas duas primeiras horas. Boxe - Bia Ferreira estreará no boxe profissional no dia 12 de novembro. A medalhista dos últimos jogos olímpicos tem confronto marcado contra a brasileira Taynna Cardoso, em Cleveland, nos Estados Unidos. Bia Ferreira foi campeã mundial de boxe, em 2019, e conquistou a prata para o Brasil nos jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Atletismo - O maratonista Ademir Ramos recebeu medalha de Voto de Louvor e Congratulações, nesta quarta-feira, na Câmara de Cascavel. Ademir trabalha como gari e tem diversas vitórias e troféus em maratonas, como o 3º lugar na Maratona Internacional de Florianópolis, edição 2022. Premier League - O Manchester United afastou Cristiano Ronaldo após o jogador abandonar o banco de reservas. Segundo informações do clube, o português teria deixado o banco e o estádio Old Trafford durante partida contra o Tottenham, na quarta-feira. Os Red Devils venceram a partida. CR7 não fará parte do elenco que enfrentará o Chelsea, no sábado. Globe Soccer Awards - Os brasileiros Neymar, Vinícius Júnior e Casemiro foram indicados ao prêmio de "Melhor Jogador do Ano" pela Globe Soccer Awards. A premiação acontece anualmente em Dubai e premia os melhores do futebol mundial. Além do trio, concorrem também ao prêmio: Alexander-Arnold, Benzema, Cancelo, Courtois, De Bruyne, Díaz, Foden, Haaland, Halle, Immobile, Kane, Kimmich, Lewandowski, Mahrez, Mané, Mbappé, Messi, Modric, Nkunku, Cristiano Ronaldo, Salah e Son.