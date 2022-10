Brasileirão: Sídnei Lobo comandará o Inter contra o Coritiba

Jaire Filho

Pela terceira vez suspenso no Campeonato Brasileiro, Mano Menezes não estará à beira do gramado no jogo do Inter contra o Coritiba, neste domingo (23), às 18h, no Estádio Couto Pereira. Com histórico positivo, a tarefa ficará a cargo do auxiliar técnico Sídnei Espirito Santo “Lobo”, que acompanha Mano há quase duas décadas. Ele esteve na zona de comissão técnica durante três oportunidades em 2022: a vitória do colorado sobre o Juventude, por 4 a 0; contra o Atlético Mineiro, 3 a 0; e entrou após expulsão de Mano contra o Avaí, quando o Colorado venceu pelo placar simples.