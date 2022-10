Boxe - O Canal Combate vai transmitir a luta entre Anderson "Spider" Silva contra Jake Paul, no próximo sábado (22), às 22h. O canal terá exclusividade de transmissão do duelo de boxeadores para todo o Brasil. O card completo do evento: Anderson Silva x Jake Paul; Ashton Sylve x Braulio Rodriguez; Alejandro Santiago x Antonio Nieves; Uriah Hall x Le'Veon Bell e Chris Avila x Mikhail Varshavski. Basquete - Oscar Schmidt entrará no Hall da fama do basquete espanhol. Oscar já faz parte do Hall da fama da Itália e dos Estados Unidos e agora receberá sua terceira homenagem. O ex-jogador comparecerá a uma cerimônia na próxima quinta-feira, em Sevilla, Espanha. Ele jogou duas temporadas pelo Forum Valladolid, e teve uma média de 28,3 pontos pela equipe. Atletismo - Estudantes do colégio Teutônia conquistaram duas medalhas no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-16. Matheus Bloemker Carvalho, de 15 anos, bateu o recorde estadual e tornou-se campeão na prova de 1.000 metros com obstáculos. Oberdan Brune, de 15 anos, ficou em 3º no pentatlo masculino. Xadrez - No fim de semana, o jovem indiano Donnarumma Gukesh derrotou Magnus Carlsen, considerado o melhor do mundo, e se tornou o jogador mais jovem a vencer o campeão mundial de xadrez. Com 16 anos, quatro meses e 20 dias, Gukesh tomou o título que era de Praggnanandhaa. Handebol - O time Taubaté venceu o Al-Kuwait, por 32 a 38, na estreia do Super Globe. O time paulista arrancou bem no Mundial de handebol masculino. Taubaté, o campeão masculino, enfrentou o campeão da Ásia, e chegou a estar perdendo por 9 a 5, mas conseguiu reverter no final. Com sete gols marcados, Matheus Perrella foi o melhor jogador da partida.