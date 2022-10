Copa do 2022: o guia do torcedor

O país sede da copa do mundo de 2022 possui regras muito estritas sobre comportamento, e essas diretrizes devem ser seguidas por todos os interessados em comparecer ao evento. Um dos pontos mais debatidos foi a liberação da cerveja fora de zonas especiais, e que ocorrerá na Fifa Fan Fest. Conheça algumas recomendações básicas para os visitantes do Catar.

Chegada ao Catar

Devido ao número reduzido de alojamentos só as pessoas que tiverem ingressos para os jogos poderão entrar no Catar a partir do dia 1 de novembro, acompanhadas por um máximo de três convidados.

Depois de ter obtido seus ingressos e reservado sua hospedagem na plataforma oficial da organização do torneio ou por outras vias, os espectadores devem se inscrever online para obter um cartão Hayya, que faz as vezes de visto, ingresso para os jogos e que permite acessar gratuitamente os transportes públicos e os serviços de emergência nos hospitais públicos.

Consumo de álcool, drogas e medicamentos

O consumo álcool é permitido para os não-muçulmanos com mais de 21 anos, mas estritamente regulado. É proibido transporte de bebidas na bagagem, mesmo se compradas nos 'duty free'. Os residentes do Catar podem comprar em uma loja dedicada unicamente a sua venda, que não está aberta aos visitantes. Os espectadores poderão beber na maioria dos hotéis internacionais, onde uma cerveja ou uma taça de vinho pode custar R$ 50 e um drink mais de R$ 70.

Vários quiosques de venda de cerveja serão abertos nos arredores dos estádios três horas antes do início dos jogos, fechando meia hora antes do pontapé inicial e reabrindo por uma hora depois do apito final. Na principal 'fan-zone' da Fifa, consumir álcool só será possível a partir das 18h30 (horário local). Nas outras 'fan zone', as regras variam.

As drogas também são ilegais. "Esperem uma punição severa (prisão, multa e deportação) inclusive pela posse de quantidades reduzidas", explica a embaixada do Reino Unido. A embaixada dos Estados Unidos recomenda também verificar a legalidade dos tratamentos médicos, "em particular os estimulantes e analgésicos fortes", e viajar com as receitas. Também se recomenda não importar carne de porco ou produtos que possam ser "percebidos como pornografia", (vídeos, sex-toys).

Vestimenta e comportamento

O véu não é obrigatório para as mulheres. No entanto, pede-se que todos se vistam "pudicamente" em público, cobrindo os ombros e os joelhos. Nos edifícios oficiais, esta regra é aplicada. Nos lugares geralmente frequentados por expatriados, esta regra é apenas respeitada. Levando em conta as temperaturas (entre 15 e 30 graus) e o uso da climatização nos estádios, recomenda-se usar vestimentas apropriadas para o calor.

As relações sexuais fora do casamento são proibidas e a embaixada americana recomenda às mulheres grávidas levarem sua certidão de casamento para o caso de precisarem de tratamento médico. Às mulheres grávidas que não forem casadas e vítimas de agressões sexuais, recomenda-se entrar em contato com a embaixada antes das autoridades cataris.

Um centro consular ficará aberto para o público de 1 de novembro a 25 de dezembro no bairro de West Bay, na saída da estação de metrô DECC.

Apesar de as leis que criminalizam relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, o site do cartão Hayya afirma que não há "nenhuma restrição" que proíba "os amigos não casados de sexo diferente ou os casais (inclusive os LGTBQ+) de se hospedarem no mesmo quarto".

"A vida privada no Catar é muito respeitada", ressalta a embaixada do Reino Unido. Esta adverte, no entanto, que as demonstrações de afeto em público, seja qual for o sexo ou a orientação sexual, "podem ser consideradas como ofensivas".

"As atividades como as manifestações, as aglomerações de grandes grupos, o proselitismo religioso ou a defesa do ateísmo e os discursos críticos ao governo do Catar ou ao Islã, podem também ser perseguidos penalmente", avisa a embaixada americana.

A Fifa repete que as bandeiras do arco-íris são bem-vindas nos estádios, mas as autoridades cataris pedem prudência fora deles.

Transportes

O Catar, que "espera engarrafamentos", recomenda aos visitantes que priorizem os transportes públicos, gratuitos para quem adquirir o cartão Hayya.

O metrô (que liga cinco dos oito estádios), ficará aberto todos os dias das 6h00 às 3h00, exceto às sextas-feiras, em que abrirá às 9h00. O tráfego de ônibus será reforçado para os estádios, aeroportos, alguns alojamentos e as principais 'fan-zones'. Táxis também estarão disponíveis.

Em uma das principais vias expressas de Doha, uma faixa será dedicada exclusivamente para os ônibus, táxis, veículos médicos e oficiais. Aqueles que usarem essa faixa sem autorização estarão sujeitos a uma multa de 500 rials cataris (R$ 725).

Medidas ligadas à Covid-19

A vacinação não é obrigatória, mas os visitantes com mais de seis anos deverão apresentar no aeroporto um teste PCR com resultado negativo de menos de 48 horas no momento da saída e de menos de 24 horas se for um teste de antígeno.

Depois, já não será necessário efetuar um teste, salvo em caso de sintomas ou após contato com algum infectado. Os visitantes não imunizados também deverão usar máscara durante 10 dias. As pessoas que testarem positivo deverão se isolar por um período de cinco dias e depois usarem máscara durante mais cinco dias.

A máscara só será obrigatória para todos em estabelecimentos de saúde, enquanto que nos estádios e nos transportes públicos elas serão apenas recomendadas. Os visitantes com mais de 18 anos deverão se registrar antes da saída no aplicativo Ehteraz e baixá-lo. Será obrigatório para acessar os locais públicos cobertos como o metrô e shoppings, mas não nos estádios. Os hospitais, centros médicos, clínicos e farmácias privadas ou públicas serão acessíveis aos visitantes.