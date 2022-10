Mano projeta time do Inter com desfalques

O Inter realizou um treinamento intenso nesta quarta-feira (19), no CT Parque Gigante, visando o jogo de domingo (23), válido pela 33ª rodada do Brasileirão, contra o Coritiba. Entretanto, não houve demonstração de formação tática. O Colorado terá o retorno de Pedro Henrique e Daniel como novidades para a próxima partida. O ponta estava fora por causa da suspensão, e o goleiro se recuperou de uma dor nas costas. Entretanto, o time tem desfalques: Taison, Liziero e Mano Menezes, inclusive, não estarão no próximo jogo, pois receberam o terceiro cartão e serão obrigados a cumprir suspensão. Já o volante Gabriel se recupera de uma cirurgia no joelho, em São Paulo.

Em relação aos lesionados, Gabriel Mercado e Mauricio não treinaram com o elenco, mas realizaram trabalhos com a fisioterapia. Já Edenílson vem enfrentando dificuldades para jogar devido à pressão gerada pela torcida do Inter. Marcado por muitos torcedores como principal culpado pela eliminação na Copa Sul-Americana, o meio-campista perdeu espaço no time, mas voltou a ser utilizado por Mano.

O camisa 8 tem 5 gols e 3 assistências no campeonato brasileiro de 2022, e o Inter considera Edenílson uma peça importante. Entretanto, não descarta uma possível negociação se uma oportunidade surgir. O futuro do meio-campista está indefinido no Colorado.

Agora, toda a concentração é para a partida contra o Coxa, vista como mais uma possibilidade de diminuir a distância para o líder Palmeiras e manter a sequência de invencibilidade, que está em 11 jogos.