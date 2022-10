Renato promove mudanças no Grêmio para a próxima rodada

O técnico Renato Portaluppi realizou um treino com portões fechados nesta quarta-feira (19) e já faz trabalhos visando o jogo de domingo, contra o Náutico. Uma das más notícias da semana foi a lesão do ponta Biel, que não joga mais na temporada. A lesão no músculo posterior da coxa direita foi diagnosticada após o empate contra o Bahia.

Biel entra para a lista de atacantes lesionados do Grêmio: Ferreira, Janderson e Jhonata Robert. O jogador veio por empréstimo do Fluminense, pedido de Roger Machado, e tem contrato até o fim da temporada.

Apesar da lesão, o Grêmio analisa a opção de estender o vínculo com o atleta, que tem cinco gols e seis assistências na Série B. Em relação ao departamento médio e às lesões, há tempos a preparação física do clube é questionada, tanto pelo tempo demorado para recuperar atletas, quanto pela recorrência de lesões musculares. Guilherme deve ser o titular na ala gremista, no Aflitos, assim como Campaz, praticamente recuperado de lesão.

Depois do trino, o capitão Pedro Geromel concedeu entrevista coletiva na qual falou sobre o desempenho da equipe na temporada e a situação na tabela. “Se fizer uma análise geral do ano, a gente tinha uma proposta do primeiro semestre, que era ser campeão estadual, conseguimos, e a nossa ideia era voltar para a primeira divisão. Ainda não conseguimos, mas estamos com a situação muito bem encaminhada”.

O zagueiro comentou também sobre a experiência do ano para o elenco Tricolor. “Um ano muito complicado. A Série B é um campeonato muito competitivo”, e completou: “esse ano nosso objetivo era subir de divisão e continua sendo, a gente vai trabalhar para que isso aconteça o quanto antes, e conseguimos um título estadual, então não foi de todo mal”.