Stock Car - Rubens Barrichello completa 10 anos de carreira na Stock Car e corre disputando a liderança do campeonato. Atrás do líder por 20 pontos, Rubinho pode conquistar uma grande pontuação em uma das suas melhores pistas, em Goiânia, onde tem 11 pódios. O piloto conta também com a marca de 200 corridas pela modalidade e um título conquistado pela Full Time. O evento ocorre nesta sexta-feira (21). Vôlei - O Mundial de vôlei feminino entre equipes será disputado na Turquia, entre 14 e 18 de dezembro. O anúncio foi feito pela federação turca. O Brasil será representado pelas equipes Gerdau Minas, de Belo Horizonte, e Dentil Praia Clube, de Uberlândia. Serão seis clubes, divididos entre duas chaves na competição. Boxe - Esquiva Falcão foi confirmado como o próximo desafiante ao título mundial dos pesos-médios (73 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF) e Associação Mundial de Boxe (WBA). O atual campeão é o cazaque Gennadiy Gennadyevich Golovkin, o "GGG", que enfrentará o 1º colocado no ranking da IBF em 2023.