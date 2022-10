Flamengo e Corinthians se enfrentam pela final da Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians se enfrentam em partida válida pela final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (19), às 21h45min, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto tem tudo para ser um espetáculo para os fãs de futebol, já que são dois gigantes do futebol brasileiro e decidirão o título com um clima tenso, gerado por polêmicas no jogo da ida, na Neo Química Arena, que terminou em zero a zero.

De um lado, o Flamengo que vem mantendo um altíssimo nível nos últimos anos, campeão do Brasileirão 2019 e 2020, vencedor da Libertadores em 2019, com grandes investimentos e excelentes jogadores, como David Luiz, Arrascaeta e Vidal. Do outro, há o Corinthians, que há alguns anos não conquista títulos, mas passou por uma reformulação no elenco e trouxe atletas qualificados como Yuri Alberto, Roger Guedes e Renato Augusto. Além de partida de alto nível do futebol brasileiro, ela representa também o embate das maiores torcidas do Brasil, que levarão energia e garra para a final no Rio de Janeiro.