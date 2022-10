Inter foca em garantir vaga na Libertadores 2023

O Inter retomou os trabalhos de preparação para a partida da 33ª rodada do Brasileirão, contra o Coritiba, em Curitiba, no domingo (23). Após 11 rodadas sem perder, o Colorado está confiante em seu futebol, mas não adota discurso relacionado ao título da Série A.

O técnico Mano Menezes já havia dito em entrevista coletiva que essa é uma possibilidade distante, que existe, mas não é o foco do time. Por isso, o Inter mantém uma postura conservadora. Em entrevista ao programa "Bem Amigos", Mano explicou a boa fase do Inter e comentou sobre uma possível briga pelo título. "Mérito dos jogadores, do clube, do trabalho, da ideia. Fizemos um crescimento grande, uma campanha surpreendente. Isso tudo é trabalho e por isso estamos fazendo um segundo turno muito bom, com 80% de aproveitamento, isso é índice de campeão. Se não conseguirmos o título, e há chances maiores de que isso não aconteça, não vai ser por demérito nosso, mas por mérito do Palmeiras, que está fazendo um campeonato extraordinário".

Mesmo em grande fase, é impossível evitar problemas. Muitos torcedores reclamaram do alto valor cobrado pelas entradas para o jogo contra o Coxa. Em nota oficial, o Inter fez uma reclamação sobre a recepção aos colorados em Curitiba. A postagem afirma que há "falta de reciprocidade" em relação aos valores dos ingressos, pois o valor estaria muito alto. O valor dos ingressos para os visitantes é de R$ 350,00.

Após lamentar por não ter obtido resultado no contato com o Coritiba, o Inter afirmou que reverá sua política de recepção a visitantes no próximo ano. "De qualquer forma, convocamos a apaixonada torcida Colorada para estar presente de maneira exemplar no Estádio Couto Pereira no domingo, como ocorre em todos os locais onde o Inter está em campo."