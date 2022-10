Bola de ouro - O centroavante francês Karim Benzema foi premiado com a Bola de Ouro 2022, por sua grande temporada 2021/2022. Benzema foi decisivo no campeonato espanhol, tendo sido artilheiro da competição com 27 gols em 32 jogos, importante na conquista da Liga dos Campeões, e teve seu retorno à seleção francesa após seis anos de afastamento. Boxe - O novato Jake Paul vai encarar Anderson "Spider" Silva no ring, no dia 29 de outubro. O Youtuber acredita estar bem preparado para derrotar o brasileiro ex-campeão dos pesos médios do UFC, que focou sua carreira no boxe após deixar as múltiplas artes marciais (MMA). O evento será realizado em Phoenix, nos Estados Unidos. Surfe - Gabriel Medina retornará a uma competição após quase cinco meses da lesão de grau 2 no ligamento do joelho esquerdo que o tirou do mar. O surfista vai competir no Corona Saquarema Pro, divisão de acesso do Challenger Series (CS), entre 1º e 8 de novembro, no Rio de Janeiro. Vôlei - Bárbara Seixas e Carol Solberg são campeãs nos Jogos Sul-Americanos. A dupla brasileira de vôlei de praia conquistou o ouro, em Assunção, no Paraguai, neste fim de semana. Bárbara e Carol derrotaram a dupla paraguaia por 2 sets a 0. Elas terminaram a competição invictas, sem perder sequer um Set. Basquete - Por meio de publicação com participação do influenciador Luva de Pedreiro, a Amazon anunciou que transmitirá mais de 100 jogos da temporada 2022/2023 da National Basketball Association (NBA). O projeto será realizado por meio da plataforma "Prime Vídeo Brasil". Tênis - Bia Haddad e Anna Danilina vencem a primeira rodada do WTA de Guadalajara. A dupla eliminou Andreja Klepac e Alexa Guarachi na primeira fase, por 6/1, 3/6 e 10/5 (tiebreak). Bia está na 18ª posição no simples e na 22ª nas duplas no ranking oficial.