Série B: Romildo Bolzan cita 'frustração' em relação ao empate do Grêmio com o Bahia

O empate em 1 a 1 contra o Bahia não era o resultado esperado pelo Grêmio, afinal, o time tem bom aproveitamento em casa e boa média de público e, por isso, esperava uma conclusão positiva.

Em coletiva, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., comentou sobre o resultado. "Tudo ficou como estava antes. Não alterou absolutamente nada. Uma certa frustração, pois, no primeiro tempo, poderia ter feito score, poderia ter feito resultado". E completou: "Fica um sentimento de frustração, pois a torcida veio em massa, cumpriu seu papel e poderíamos ter feito um resultado melhor".

Apesar de ter perdido dois pontos dentro de casa, o empate foi considerado um resultado mediano, pois impediu que o Tricolor perdesse a segunda colocação na tabela. Dentro de seus domínios, o time de Renato tem uma boa campanha. São 13 vitórias, duas derrotas e três empates nesta Série B. Como citado pelo presidente, a torcida segue comparecendo aos jogos na Arena.

As mais de 44 mil pessoas presentes no domingo são parte de uma grande mobilização para levar torcedores ao estádio, inclusive fãs de outros estados, como Santa Catarina e Paraná. Apesar do esforço, o fim do jogo não trouxe celebração aos aficionados, pelo contrário, trouxe alívio com o empate, pois a derrota permitiria ao Bahia ultrapassar o Grêmio, e, dependendo de resultados paralelos, dificultaria a campanha de escalada à primeira divisão.

Atualmente com 58 pontos na tabela, o Grêmio teria praticamente garantido o acesso se tivesse vencido o Tricolor de Aço. No entanto, o que se demonstrou foi um time intenso, mas com muitas dificuldades físicas. O Tricolor teve grande controle na primeira etapa, e desperdiçou as chances criadas, enquanto o Bahia marcou no único lance que teve, aos 48min. Ao retornar para a etapa complementar, o time da casa parecia sem fôlego e sem opções de criação.

Mesmo com todas as adversidades, é importante notar que Portaluppi acertou em suas escolhas de intervalo. O gol saiu dos pés de Guilherme em uma jogada individual, e da cabeçada de Thiago Santos, as duas modificações. Agora, o time fará se concentra na próxima partida, contra o Náutico, nos Aflitos. Apesar de parecer uma reencenação da "Batalha dos Aflitos", de 2005, a situação é bem diferente, pois o Timbu é o lanterna da competição e está praticamente rebaixado. "Ficamos na obrigação de vencer o Náutico", afirmou Romildo.