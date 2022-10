Mano diz estar 'extremamente feliz' com campanha do Inter

o time conquistou a vitória contra o Botafogo O clima no Beira-Rio é positivo. Afinal,, no Nílton Santos, no domingo (16), se manteve na segunda posição e chegou à marca de 60 pontos no Brasileirão.

Em entrevista coletiva pós-jogo, Mano Menezes disse estar feliz com a campanha do seu time. "Estamos aí (no topo da tabela), porque estamos fazendo a nossa parte muito bem-feita no campeonato, e isso me deixa extremamente feliz." Além da boa atuação, o Colorado criou uma folga em relação ao terceiro lugar, o Flamengo, com 55 pontos, e se aproximou do líder, já que o Palmeiras empatou contra o São Paulo, o que permitiu ao Inter diminuir a distância para oito pontos.

Em relação à vaga na Copa Libertadores e a uma possível briga pelo título do Brasileirão, Mano foi mais conservador. "Não podemos perder o foco de onde estamos e do que estamos disputando objetivamente em função de uma perspectiva que está longe. Deixa ela lá, vamos continuar fazendo nossa parte. Estamos fazendo bem, estamos fazendo a melhor campanha do returno".

Os números demonstram o grande trabalho realizado por Mano no Colorado, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, aproveitamento de 62% na competição e uma sequência de 11 jogos sem perder, o Inter é um exemplo de um trabalho sólido no futebol brasileiro. Além de resultados, o grupo Colorado também ganhou boas peças para a temporada, como o zagueiro Vitão, o atacante Wanderson, e o centroavante Alemão, que foi um grande trabalho de prospecção da direção de futebol do clube.

Mano comentou sobre os atletas e a utilização estratégica deles. "Temos jogadores de muita boa qualidade, mas que a parte principal é a parte mental dos jogadores, estar focado e entendendo o momento que cada um vive na equipe. As vezes não é o momento de ser titular, mas de entrar e dar uma contribuição, e ela é tão importante quanto a contribuição dos que iniciaram o jogo". A fala tem muita relação com a situação do atacante Braian Romero, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória colorada. O Inter segue com o trabalho visando o Coritiba, no próximo domingo (23).