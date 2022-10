‘O jogador não tem risco de não jogar a Copa do Mundo’, diz técnico do Tottenham sobre situação de Richarlison

Agências

Após lesão na panturrilha durante partida pelo Tottenham Hotspur, o atacante Richarlison saiu chorando e causou comoção com o risco de ficar de fora da Copa do Mundo. Apesar do susto, o técnico do time inglês afirmou que o atleta poderá participar da Copa: “Eu posso confirmar isso: o jogador absolutamente não tem risco de não jogar a Copa do Mundo. A lesão não é tão grave. Estou feliz por ele”, disse Antonio Conte.