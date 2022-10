Inter vence o Botafogo e diminui distância para o líder do Brasileirão

O Inter derrotou o botafogo por 1 a 0, pela 32ª rodada do Brasileirão, e chegou a 60 pontos - não perde há 11 jogos. O resultado ajuda o Inter em sua campanha para alcançar o líder Palmeiras, atualmente com 68 pontos.

No jogo, realizado no Nilton Santos, o Botafogo começou pressionando. Logo aos 3min, o Fogão recuperou a bola na defesa do Colorado, bateu ao gol, e Keiller espalmou. O time da casa marcava alto, dificultando a saída de bola dos gaúchos. Aos 12min, Bustos perdeu a bola na defesa, Eduardo avançou, finalizou da entrada da área e ela passou raspando na trave de Keiller. Já aos 24min, Edenílson e Alan Patrick criaram boa jogada, mas De Pena finalizou para fora.

Ao passo que o Botafogo tentava criar jogadas ofensivas, o Colorado parecia montado para aproveitar contra-ataques e espaços ocasionais cedidos pelo Fogão. Aos 38, Daniel Borges finalizou, a bola rebateu na defesa, bateu em Tiquinho e passou ao lado da trave de Keiller. Já no fim da primeira etapa, aos 41min, Alemão fez jogada individual, driblou dois defensores na frente da área, avançou para a linha de fundo e cruzou rasteiro para Alan Patrick, que deu um carrinho, mas não conseguiu alcançar.

A segunda etapa começou semelhante ao primeiro tempo, com o Inter não conseguindo impor seu ritmo de jogo, e esperando o Botafogo tomar as ações para reagir na sequência. O time de Mano Menezes se contentava em defender bem e tentar contra-ataques em velocidade com Alan Patrick e Wanderson. Aos 22min, o Inter avançou de passe em passe e se infiltrou na defesa alvinegra. Taison bateu de dentro da área, a bola rebateu na defesa, Brian Romero pegou o rebote e tocou para o fundo das redes. Após o gol, o Botafogo seguiu pressionando, mas com pouca efetividade.

Com a vitória, o Inter - quarto melhor visitante do Brasileirão - se mantém na vice-liderança com 60 pontos e cai para 8 a diferença para o Palmeiras. A próxima partida do Colorado é contra o Coritiba, no próximo domingo (23), às 18h.

Botafogo 0 - Gatito; Danilo Barbosa (Matheus N.), Adryelson (Sauer), Vitor Sá (Jeffinho) e Marçal; Tchê Tchê; Philipe Sampaio, Júnior Santos (Luis H.), Eduardo e Daniel Borges; Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Inter 1 - Keiller; Bustos, Vitão, Moledo e Renê; Johnny (Liziero), Edenílson (Lucas Ramos), De Pena e Alan Patrick (David); Wanderson (Taison) e Alemão (Brian Romero). Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem - Bráulio da Silva Machado (SC/FIFA), auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Luanderson Lima dos Santos (BA). VAR: Rodrigo Alonso Ferreira (SC).