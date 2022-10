Campeonato Brasileiro - A suspensão pelo STJD da partida entre Goiás e Corinthians, marcada para as 19h de sábado (15), na Serrinha (GO), foi a principal notícia do futebol brasileiro no fim de semana. O jogo vivia indefinição quanto à presença de corintianos. O MP de Goiás havia recomendado que a partida deveria ter torcida única para "evitar atos de violência entre as torcidas organizadas dos dois times, que possuem histórico de grande rivalidade". O Corinthians recorreu da decisão e, na sexta-feira, o STJD liberou os torcedores, mas na manhã de sábado o cenário se inverteu. Vôlei - A seleção brasileira feminina sagrou-se vice-campeã do Mundial, no sábado. Com uma equipe renovada, o Brasil foi superado pela favorita Sérvia por 3 sets a 0 (parciais de 26/24, 25/22 e 25/17), na cidade de Apeldoorn, na Holanda. Foi a quarta vez que o time feminino perdeu uma decisão de Mundial, competição que nunca conquistou. Antes, já havia sido superado pela Rússia em 2006 e 2010. Em 1994, os algozes das brasileiras foram as cubanas. Bola de Ouro - O prêmio, que será entregue nesta segunda-feira (17), em Paris, tem como favorito a suceder o argentino Lionel Messi, o francês Karim Benzema. Multicampeão na temporada passada, com 50 gols marcados, o atleta levantou taças no Campeonato Espanhol, pelo Real Madrid, e nas ligas dos Campeões e das Nações com a seleção da França. O polonês Robert Lewandowski, o senegalês Sadio Mané e o francês Kylian Mbappé também estão na disputa. Seleção Brasileira - Vice-artilheiro no ciclo para a Copa do Mundo do Catar, com 17 gols, um a menos que Neymar, o atacante do Tottenham Richarlison saiu de campo mancando no sábado, ao fim do jogo com o Everton pelo Campeonato Inglês. Um dos favoritos para vestir a camisa 9 do Brasil no Mundial, o atleta se mostrou preocupado que uma lesão muscular atrapalhe seus planos.