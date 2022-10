Botafogo x Inter: onde assistir na TV, escalações, horário e arbitragem

O Inter entra na 32ª rodada do Brasileirão a dez pontos do líder Palmeiras. Faltando sete rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Colorado vai até o Rio de Janeiro neste domingo (16) para enfrentar o Botafogo. Ainda que o título do Brasileiro seja um sonho distante, a vaga direta para a Libertadores 2023 não é e está cada vez mais perto, faltando mais sete pontos apenas.

Para esta partida, o técnico Mano Menezes não contará com o meio-campista Maurício, que para por duas semanas com um problema no joelho direito. Com isso, Liziero e Edenílson surgem como opções para atuar ao lado de Johnny. Mais à frente, Pedro Henrique suspenso pelo terceiro cartão amarelo, dá lugar a Wanderson, que assume a parceria de ataque com Alemão.

O Botafogo ainda precisa somar alguns pontos para segurar a permanência na Série A e, de quebra, sonha com uma vaga na pré-Libertadores. O lateral-direito Saravia, ex-Inter, e o zagueiro Rafael Silva estão fora por lesão. Cuesta, que ainda pertence ao Colorado, não pode jogar por questão contratual.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Botafogo - Gatito; Lucas Mezenga, Adryelson, Kanu e Marçal; Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Júnior Santos, Eduardo e Jeffinho; Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Inter - Keiller; Bustos, Vitão, Moledo e Renê; Johnny, Liziero (Edenílson), De Pena e Alan Patrick; Wanderson e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem - Bráulio da Silva Machado (SC/FIFA), auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Luanderson Lima dos Santos (BA). VAR: Rodrigo Alonso Ferreira (SC).

SERVIÇO - BOTAFOGO x INTER

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

Horário: 18h (Brasília) deste domingo (16);

Transmissão: Premiere.