Benítez receberá Título de Cidadão de Porto Alegre na próxima terça-feira

O ex-goleiro do Inter, do Olímpia e da seleção paraguaia Benítez receberá, na próxima terça-feira (18), o título de Cidadão de Porto Alegre. A sessão solene tem a iniciativa do vereador João Bosco Vaz, líder do PDT, e terá início às 19h, no plenário Ana Terra, na Câmara Municipal de Vereadores.

Nascido na cidade de Assunção, no Paraguai, no dia 3 de maio de 1952, José de La Cruz Benítez Santa Cruz, ou simplesmente Benítez, iniciou a carreira profissional de atleta de futebol nas categorias de base do Olímpia. Entretanto, seu sucesso profissional aconteceu em Porto Alegre.

Em 1977, após defender o Paraguai em uma partida contra a seleção brasileira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1978, o goleiro se transferiu para Inter.

Chegou no clube aos 25 anos de idade, fez grandes partidas, conquistou vários títulos, entre eles os campeonatos Gaúchos de 1978, 1981, 1982 e 1983, e o Troféu Joan Gamper, em 1982, realizado na Espanha, quando o Inter desbancou o Barcelona na estreia de Diego Maradona. De todas as conquistas, uma façanha em especial: o Campeonato Brasileiro invicto, em 1979, feito jamais alcançado por outro clube do Brasil.

Tratado como o “herdeiro de Manga” quando chegou em Porto Alegre, dois anos depois viu sua fama ser completamente diferente. Daquele que estaria à sombra de um ídolo, gravou o seu nome na história e entrou para o rol de craques perpétuos do Colorado. De herdeiro, criou um legado, pois ao final de 1979, o paraguaio podia se orgulhar de ser o goleiro que jamais perdeu.

Em dezembro de 1983, Benitez sofreu um grave acidente em campo, durante um jogo amistoso no Alegrete, quando chocou-se contra um adversário. Logo, teve de abandonar a carreira, mas, após “pendurar as chuteiras”, fixou residência em Porto Alegre, com a sua esposa Ivana. Trabalhou como empresário de jogadores, atuou como dirigente do São José de Porto Alegre, foi treinador de vários clubes gaúchos e preparador de goleiros do Inter.