Confraria gaúcha homenageia o paranaense Pedro Mufatto como ‘piloto jurássico’

No último dia 6 de outubro, a Confraria dos Pilotos Jurássicos do Rio Grande do Sul comemorou seus 31 anos de existência com uma grande festa. E para celebrar a passagem de mais um ano de encontros e histórias vividas, os amigos do automobilismo gaúcho prepararam uma grande homenagem para entronizar o paranaense Pedro Mufatto como Piloto Jurássico.

Aos 82 anos, Mufatto ainda corre e, recentemente, venceu consecutivamente três etapas da Fórmula Truck. Reconhecido por ser um homem do automobilismo brasileiro, foi fabricante de carros de corrida, construiu o Autódromo de Cascavel entre outras atividades no esporte a motor.

Piloto em diversas categorias, obteve muitas vitórias e títulos. Além de competir na Fórmula Truck, com sua própria equipe, a MP Competições, Mufatto foi bicampeão paranaense, em 1971, pilotando um Fusca e, em 1972, um Puma. No ano seguinte, foi vice-campeão Brasileiro da divisão 4, além de diversas outras conquistas em sua vitoriosa carreira. Pedro é pai do também piloto David Muffato, campeão da Stock Car.