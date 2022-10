Zé Roberto e atletas destacam união da seleção para alcançar a final do Mundial

O técnico José Roberto Guimarães e as atletas destacaram a união da seleção brasileira de vôlei para alcançar a final do Mundial, após a vitória, por 3 sets a 1, desta quinta-feira (13), em Apeldoorn, na Holanda, sobre a Itália.

"A disciplina tática do time foi incrível. Fizemos 21 pontos de bloqueio e 22 de contra-ataques. Eu vi um time muito junto, todas as jogadoras se ajudando o tempo todo. Esse grupo está muito bacana. O segredo desse time é o trabalho e a dedicação. Sabíamos que não tínhamos o maior potencial entre os times, mas é uma equipe muito bem liderada pela Gabi. Elas têm um cuidado muito grande com a alimentação e o descanso. Nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar ganhar da Itália por 3 sets a 1 na semifinal", disse Zé Roberto.

Com 20 pontos (17 de ataque e três de bloqueio), a ponteira e capitã Gabi estava eufórica com a possibilidade de a equipe conquistar pela primeira vez o título mundial. "O que temos feito nesse Mundial é algo incrível. Esse grupo enfrentou muitas batalhas e mostrou muita resiliência e coragem. A comissão técnica nos dá tudo mastigado para realizarmos dentro de quadra e nos dá lucidez nos momentos de dificuldade. O Zé nos falou hoje no vestiário que seria uma partida que precisaríamos estar no jogo, acreditar nos momentos de dificuldade. O conjunto tem feito a diferença. Temos que levar isso para a final para buscar esse título", destacou.

O 'paredão' Carol, dona de 17 pontos (sete de ataque e 10 de bloqueio) contra a Itália enalteceu o fato de a equipe crescer durante a competição: "Queremos levar o título para o Brasil. Não foi fácil chegar nessa final, tivemos um crescimento grande como grupo. Agora é pensar na Sérvia", disse a jogadora, referindo-se à final do Mundial, sábado, às 15h (horário de Brasília).