Brasileirão: Inter visita o Botafogo com dúvida no meio-campo

Em algumas entrevistas pós-jogo, ao ser questionado sobre alguns jogadores, o técnico Mano Menezes já repetiu que as suas escolhas em relação à formação do time são óbvias. Para o confronto com o Botafogo, neste domingo (16), às 18h, no Engenhão, o Inter tem uma dúvida: Liziero ou Edenílson no meio-campo para o duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Mano não contará com Gabriel, afastado por até oito meses, e Maurício, que fica de fora pelas próximas duas semanas. Neste cenário, o Colorado pode ter Liziero na vaga do meio-campista lesionado. A escolha pelo volante traria mais solidez defensiva ao setor, diferente da opção por Edenílson.

O restante da equipe seria a mesma que venceu o Goiás na última rodada, no Beira-Rio. Exceto o atacante Pedro Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem retorna ao time é Wanderson. Com Mercado ainda machucado, Moledo segue formando dupla ao lado de Vitão. A provável escalação colorada tem Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Liziero (Edenílson), Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

Faltando sete jogos para o fim do Brasileiro, o Inter precisa de sete pontos em 21 a serem disputados para confirmar a vaga direta na Libertadores 2023. Bem menos provável, a equipe ainda olha de longe o líder Palmeiras, distante dez pontos, tropeçar para chegar na última rodada, no confronto direto, com chances de brigar pelo título.