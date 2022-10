River Plate - O argentino Marcelo Gallardo anunciou nesta quinta-feira (13) que ao final da temporada deixará o comando do clube após oito anos. O contrato do treinador se encerra em dezembro e não será renovado com os Millonarios. Até aqui, foram 399 jogos, com 213 vitórias, 105 empates e 81 derrotas, com 718 gols marcados e apenas 348 sofridos. CBF - A confederação instituiu a criação de uma comissão para combater o racismo e a violência no futebol. O Grupo de Trabalho é formado por 46 membros, que representam mais de 30 entidades, entre elas a Fifa, a Conmebol, as federações estaduais, os clubes e o Ministério Público. Os atletas são representados pelo ex-goleiro Aranha. Catar 2022 - A Fifa se mostrou pela primeira vez interessada na criação de um fundo de indenização para as vítimas de acidentes de trabalho durante as obras de infraestrutura para a Copa do Mundo. Quem confirmou a informação foi o secretário-geral adjunto da entidade, Alasdair Bell, nesta quinta-feira. Vôlei - A seleção brasileira derrotou a Itália por 3 sets a 1 (25/23, 22/25, 26/24 e 25/19) e vai disputar a final do Mundial feminino contra a Sérvia, que venceu os Estados Unidos. A partida será disputada no próximo sábado, às 15h (de Brasília), em Apeldoorn, na Holanda. Esta será a quarta final brasileira na competição, que segue em busca do título inédito. Itália e EUA disputam o 3º lugar. Judô - O Brasil decepcionou na disputa por equipes no Mundial, nesta quinta-feira, mas terminou a competição, realizada em Tashkent, no Usbequistão, no segundo lugar geral no quadro de medalhas, atrás apenas do Japão, maior potência da modalidade no momento. O time brasileiro fez sua melhor campanha em um Mundial disputado fora do País. Foram quatro pódios, com Mayra Aguiar, Rafaela Silva, Beatriz Souza e Daniel Cargnin.