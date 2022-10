Falta de mão de obra qualificada atrasou adoção do VAR em todas as fases da Libertadores e da Sul-Americana

A Conmebol anunciou, nesta terça-feira (11), que a partir do ano que vem, tanto Libertadores quanto Sul-Americana terão VAR em todas as fases. Segundo apurou a reportagem, a falta de mão de obra qualificada impediu os torneios de contar com o árbitro de vídeo em todas as partidas desde o início nas edições anteriores -a tecnologia começou a ser usada pela entidade sul-americana em 2018.

Ainda de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, era necessário qualificar os árbitros para que eles pudessem atuar nas partidas. Durante a fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana são 32 partidas por rodada. Então, cada jogo precisa ter oito profissionais capacitados para conduzir os confrontos -somado os quatro árbitros de campo e os quatro árbitros do VAR.

Outro ponto que precisava ser totalmente ajustado era a escala de árbitros. Em um jogo entre times de Brasil e Argentina, por exemplo, árbitros destes dois países não podem trabalhar, o que diminuía as opções de profissionais. Para isso, a entidade trabalhou para conseguir a certificação dos árbitros de Bolívia, Peru e Venezuela. Os três países passaram a adotaram o VAR e agora podem ceder profissionais aptos a trabalhar nos jogos das competições sul-americanas.

A partir de agora, as empresas serão contratadas para poder prestar o serviço e a tecnologia. É responsabilidade delas a contratação de mão de obra para operar as máquinas do VAR, traçar as linhas e toda a parte tecnológica das operações.

No futuro, a Conmebol terá a centralização da operação do VAR na sede da entidade no Paraguai. Será no prédio anexo, chamado de Centro Tecnológico Arbitral, onde será concentrada a operação da tecnologia de todas as partidas jogadas no continente. Para isso, a entidade máxima do futebol sul-americano terá de fazer um aporte em fibra óptica, para não haver prejuízo na transmissão do sinal do local das partidas até o Paraguai. Isso ainda não tem data definida para acontecer, no entanto. A final da edição deste ano da Libertadores está marcada para 29 de outubro. Flamengo e Athletico-PR vão duelar em Guayaquil, no Equador, para saber quem fica com a taça.