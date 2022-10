Inter prepara o time para revanche contra o Botafogo

O Inter encara o Botafogo, domingo, às 18h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, focado em sua escalada na Série A do Brasileirão. Vice-líder, com 57 pontos, não perde há dez jogos: são sete vitórias e três empates. Os resultados somam uma pontuação de 24 pontos de 30 disputados, ou seja, 80% de aproveitamento.

Além da ótima campanha, o Colorado conta com o terceiro melhor ataque do Brasileirão, com 48 gols. Inclusive, há bons números dos atacantes da temporada. Alemão marcou sete vezes e Pedro Henrique e Wanderson fizeram seis gols, o que demonstra a efetividade do ataque após a reformulação.

O time está embalado e ainda persegue o líder Palmeiras, com 67 pontos. O problema é justamente esse: o alviverde tem 10 pontos de vantagem sobre o Inter e uma sequência de jogos relativamente fácil, o que torna remota a possibilidade de tropeços. Ainda assim, o Colorado mantém uma excelente campanha no segundo turno e vaga praticamente garantida na próxima Libertadores da América. O jogo contra o Fogão é a chance de o clube recuperar os pontos perdidos dentro do Beira-Rio, na primeira metade da competição.

Em relação aos jogadores, Mauricio teve um estiramento ligamentar no joelho e desfalcará o grupo pelas próximas duas semanas. O volante Gabriel realizou uma operação no joelho direito para corrigir uma ruptura ligamentar, e permanecerá cerca de duas semanas em São Paulo para se recuperar. O período de repouso já havia sido acordado com o Inter. O centroavante Alexandre Alemão atingiu cláusulas automáticas em seu contrato e renovou até o fim de 2025, passando a ganhar salário de R$ 150 mil.

Por fim, Pedro Henrique foi sondado pelo Flamengo, que ofereceu um alto salário ao atleta - cerca de R$ 750 mil. O Inter estipulou internamente um valor de 4 milhões de euros para negociar o ponta, entretanto, Pedro Henrique deve permanecer no Colorado, já que essa é a vontade de clube e jogador.