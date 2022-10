'Quando pediu ajuda, ninguém entrou', diz filha sobre morte de Maradona

Dalma, filha mais velha de Diego Maradona, falou sobre a morte de seu pai, em 25 de novembro de 2020. Em entrevista ao programa de TV argentino Los Ángeles de la Mañana, na noite desta terça-feira (11), ela também disse que não sabe nada sobre uma possível homenagem ao ex-jogador na Copa do Mundo.

"Eles nos dizem ao meio-dia quando isso aconteceu às 7 da manhã. Quantas horas vão esperar para me dizer? Poderia ter sido feito algo que ninguém fez? Sim, obviamente. Essa foi uma situação específica e particular, não foi um descuido, por algum motivo eles não deixaram ela entrar e depois quando meu pai pediu ajuda, ninguém entrou também. Eles são indiciados por alguma coisa", contou.

Dalma não escondeu a vontade de saber os reais motivos que levaram ao óbito de seu pai e também apontou falhas na equipe médica que o atendeu.

"Tinha uma organização tão bem-feita que cada um cumpria o seu papel. E, quando precisava de ajuda ou de ir ao médico, não tinha ninguém, muita coisa que deu errado. Tenho muito claro, essa causa é a mais importante, saber o que aconteceu e as pessoas que tiveram que fazer seu trabalho e não o fizeram. Sem contar os áudios e as coisas que eu ouvi, como eles trataram meu pai, aí eu quero matá-los", declarou.

"Tem uma situação específica que está no arquivo e explica o que aconteceu. Foi que um médico teve que entrar para vê-lo e alguém não deixou o médico entrar, a gente sabe quem é, aí está o nome da pessoa. Não quero explicar o que aconteceu porque não posso, porque estou morrendo", emendou.

Com a proximidade do início do Mundial do Qatar, Dalma também foi questionada sobre uma possível homenagem para Maradona. Caso aconteça, ela acredita que a família precisa ser avisada com antecedência.

"Até onde eu sei, não por enquanto. Temos que estar atentos, eles não poderiam fechar algo sem a gente saber. A verdade é que sempre que eles nos convidam para participar, como a coisa do avião, um maluco que planeja um avião com a cara do meu pai, ele faz um holograma. Acho que tem um restaurante que tem tudo também", concluiu.