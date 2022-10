Liga dos Campeões - Resultados desta quarta-feira (12) pela 4ª rodada, pelo Grupo A: Napoli 4 x 2 Ajax e Rangers 1 x 7 Liverpool; B: Atlético de Madrid 0 x 0 Club Brugge e Bayer Leverkusen 0 x 3 Porto; C: Barcelona 3 x 3 Inter de Milão e Viktoria Plzen 2 x 4 Bayern de Munique; D: Tottenham 3 x 2 Eintracht Frankfurt e Sporting 0 x 2 Olympique de Marselha. Judô - A judoca Beatriz Souza perdeu para a francesa Romane Dicko na final da categoria peso pesado ( 100 kg) na manhã desta quarta-feira, em Tashkent, no Uzbequistão, e ficou com a medalha de prata no Mundial de judô. Ela foi rapidamente imobilizada por Dicko e sofreu um ippon com 1min5s de luta. É a quarta medalha do Brasil no Uzbequistão. Vôlei - Após grande vitória sobre o Japão no mundial feminino, a seleção brasileira de vôlei volta às quadras nesta quinta-feira (13), às 15h (Brasília). O enfretamento da semifinal será contra a Itália. Com excelente campanha até aqui (nove vitórias e uma derrota), as brasileiras buscam um título inédito na competição, pois o Brasil tem três pratas e um bronze. Futebol americano - O T-rex derrotou o Santa Maria Soldiers e tornou-se o campeão da Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano (BFA). Os catarinenses venceram os gaúchos por 48 a 0, no Complexo Esportivo Timbó-SC. Agora o T-rex espera a decisão de outro confronto para saber quem será seu rival na semifinal nacional. Basquete - O Novo Basquete Brasil (NBB) abriu oficialmente a temporada 2022/2023 na terça-feira e, com isso, trouxe novidades sobre as transmissões. Com novos veículos de comunicação atuando no setor, o Caxias do Sul Basquete terá oito de seus 16 jogos transmitidos ao vivo. O time estreia contra o União Corinthians-RS, dia 21, no Ginásio do Sesi, e terá transmissão pelo canal de Youtube da Liga Nacional de Basquete (LNA).