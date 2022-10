Série B: Grêmio faz testes para a decisão de 'seis pontos' contra o Bahia

O empate em 1 a 1 contra o Londrina foi um balde de água fria para os gremistas, que esperavam subir já nesta 35ª rodada contra o Bahia. O jogo, entretanto, apenas reafirmou a dificuldade que o Grêmio tem para conquistar resultados fora de casa. De 16 partidas como visitante, o Tricolor venceu duas, perdeu cinco e empatou nove vezes. O confronto contra o Bahia, domingo, às 16h, na Arena, representa um jogo de "seis pontos" na reta final, pois a diferença entre os times na tabela é de apenas um ponto - o Grêmio tem 57 e o Bahia, 56.

A partida contra o Tricolor de aço ganhou proporções de uma grande decisão para o Grêmio, já que o clube precisa garantir uma margem de vantagem sobre os concorrentes, pois, apesar da vice-liderança do campeonato, os adversários estão conquistando vitórias e se aproximando do time comandado por Renato Portaluppi. O quarto colocado, o Vasco, tem apenas dois pontos a menos que o Tricolor gaúcho e ainda faltam quatro rodadas para o fim da competição. A sequência de empate, vitória e derrota diminuiu a distância do Grêmio em relação aos times fora do G-4.

Durante a semana, Portaluppi fez testes com diferentes jogadores no time. Villasanti e Bitello saíram da composição titular para dar espaço à dupla Thiago Santos e Thaciano. Ao que tudo indica, o técnico pode fazer alterações na escalação para encontrar novas opções táticas.

Em relação aos jogadores, o São Paulo demonstrou interesse em negociar a compra do atacante Ferreira. A ideia do clube paulista é disponibilizar trocas por atletas para diminuir o valor do ponta-esquerdo.

Jhonata Robert teve diagnosticado rompimento do ligamento cruzado no joelho esquerdo e passou por uma cirurgia na segunda-feira. O meia-atacante ficará oito meses longe dos gramados.

Já o colombiano Campaz ainda se recupera da distensão muscular de grau dois sofrida no jogo contra o Vasco. Ele correu ao redor do campo no último treino.