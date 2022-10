Real Madrid, Manchester City e PSG empatam na Champions

Milan e Juventus perderam na rodada desta terça-feira (11) na quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain só empataram, enquanto o Chelsea, entre os favoritos ao título foi o único a obter vitória.

No Grupo E, em Milão, o Chelsea conquistou uma importante vitória, ao derrotar o Milan, por 2 a 0, com os dois gols feitos na primeira etapa. Marcaram Jorginho, de pênalti, e Aubameyang. No outro duelo da chave, Dínamo Zagreb e Salzburg ficaram no 1 a 1.

Com estes resultados, restando duas rodadas para o final da primeira fase, o time inglês alcançou os sete pontos, contra seis do Salzburg. Milan e Dínamo, com quatro, fecham a classificação.

No Grupo F, o Real Madrid obteve um empate nos acréscimos com o Shakhtar Donetsk e garantiu vaga nas oitavas de final. Zubkov, aos 46 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os ucranianos e Rudiger empatou aos 50 da etapa final. Já o Leipzig bateu o Celtic, na Escócia, por 2 a 0, com gols de Werner e Forsberg na parte final do jogo.

Com a invencibilidade garantida nesta edição da Liga dos Campeões, o Real mantém a liderança na chave, com dez pontos, seguido pelo Leipzig com seis e Shakhtar, com cinco. O Celtic só tem um.

O astro Haaland foi poupado pelo técnico Pep Guardiola e viu, do banco de reservas, o Manchester City empatar sem gols com o Copenhague. Além de não contar com seu artilheiro, o time inglês jogou com dez homens desde os 29 minutos do primeiro tempo, quando Sergio Gómez foi expulso, e não conseguiu mostrar seu melhor futebol.

O resultado encerra a campanha com 100% de aproveitamento do time de Guardiola dentro do Grupo G, mas representa o décimo ponto somado, o suficiente para carimbar a classificação para as oitavas de final com três rodadas de antecedência. O Copenhague fica com dois pontos, ao lado do Sevilla, que empatou com o Borussia Dortmund por 1 a 1. Os alemães acumulam sete pontos, em segundo na chave.

Em Israel, a Juventus enfrentou o Maccabi Haifa, pelo Grupo H, e aumentou a insatisfação da torcida após a derrota por 2 a 0 no clássico com o Milan, no último final de semana. Isso porque a equipe anfitriã saiu de campo vitoriosa, com uma vantagem de 2 a 0 construída diante do perturbado time comandado por Massimiliano Allegri, alvo de grande pressão nas últimas semanas.

Com apenas três pontos, a Juve fica na terceira colocação da chave e se complica bastante na briga por uma vaga na próxima fase, mas ainda tem chance de avançar. O Maccabi Haifa, que venceu pela primeira vez após três derrotas, também tem três pontos e ocupa a quarta posição.

A liderança do grupo é de PSG e Benfica, ambos com oito pontos, após empate por 1 a 1 em Lisboa. Os dois gols foram de pênalti: Mbappé para o PSG, aos 40 minutos de jogo, e Mario para o time português, aos 17 da etapa final.