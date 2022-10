Vítor Pereira diz que só falta uma taça para que Corinthians tenha sua cara

Técnico do Corinthians, o português Vítor Pereira levou o time alvinegro até a final da Copa do Brasil e tem a possibilidade de conquistar a competição em dois jogos contra o Flamengo. A primeira partida da decisão acontece nesta quarta-feira (12), às 21h45min, na Neo Química Arena.

Após quase nove meses de trabalho, o treinador apontou o que ele acredita que falta para que o time, que já começa a jogar da maneira que ele gosta, tenha totalmente a sua cara: a conquista de uma taça.

"Para ter a minha cara temos que ganhar um título. Ao longo da minha vida, graças a Deus, tenho tido a possibilidade de ganhar alguns títulos com as equipes em que trabalhei. E é isso que falta: dar o título aqui para depois crescermos para o nível mais alto ainda. Eu gosto muito de equipes que a gente consiga pressionar como pressionamos hoje na primeira parte. Equipes que gostem de ter a bola, que tenham confiança para ter bola, que sejam agressivas no momento de transição ofensiva", explicou o treinador alvinegro.

Segundo ele, as lesões que acometeram o elenco nesta temporada impediram o grupo de ter o estilo de jogo que ele mais gosta de proporcionar quando comanda um time.

Em sua primeira final no comando do clube alvinegro, Pereira já tem a chance de ser campeão. E ele quer conquistar a taça para poder dar um pouco de alegria para quem mais sofre torcendo por um time que se auto intitula o time do povo.

"Uma alegria enorme pelo fato de dar uma alegria muito grande a tanta gente. Gente que sofre. Não me parece que o Corinthians seja um clube de gente rica. Parece muito mais gente humilde e de gente que passa necessidades. Portanto, dar uma alegria enorme a essa gente é o que mais me move".

Apesar de saber das qualidades do rival na disputa pelo título da Copa do Brasil, Vítor Pereira enalteceu seu elenco e acredita que o Corinthians pode bater de frente com o Flamengo para conseguir aquilo que falta para ter a sua cara. O rubro-negro carioca está entalado para os alvinegros, pois eliminou os corintianos da Libertadores deste ano.

"São 90 minutos e estou convencido de que na quarta-feira vamos estar no melhor nível. Agora é fazer um bom jogo em casa, contra uma equipa que tem argumentos, mas nós também temos e jogar aqui em Itaquera não é fácil, jogar diante da nossa torcida não é fácil. Portanto, se olharmos para o para o orçamento, para o investimento, poderemos pensar que tem algum. Mas final é final. E numa final tudo pode ser", projetou.

O processo de evolução notado pelo Corinthians ao longo dos últimos meses aumenta no torcedor a ansiedade sobre o futuro de Vítor Pereira. Apesar de ter levado o Corinthians até as quartas de final da Libertadores neste ano, e muito possivelmente recolocar a equipe na competição continental, ele não definiu ainda se continuará na próxima temporada.

"Já conversei com o Duilio [Monteiro Alves, presidente do Corinthians]. Ele sabe o 'timing' para voltarmos a conversar. Aí falaremos sobre futuro. Mas no tempo certo. Tem que ser o nosso presidente a falar, não serei eu. Enquanto isso, de corpo e alma, com paixão, a dar tudo pelo clube e depois a decisão [de ficar ou não]. A decisão tem a ver com a estabilidade da minha família. Se não estiverem bem, por muito que queira, eu não vou estar bem também. Se sentir essa estabilidade. Eu sei o que quero. Vamos ver se é possível", finalizou o treinador alvinegro.