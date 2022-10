Polêmicas e erros estão roubando a cena no bicampeonato de Verstappen na F1

Dentro da pista no GP do Japão, Max Verstappen teve outra vitória incontestável e se sagrou bicampeão com quatro corridas de antecipação na Fórmula 1. Mas as manchetes da categoria nos últimos dias foram tomadas por críticas e polêmicas relacionadas à Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que cuida das regras do esporte.

Na segunda-feira (10), foi confirmado que a Red Bull de Verstappen estourou o teto orçamentário do ano passado, ainda que por uma quantia relativamente pequena. Os pilotos estão irritados com a falta de segurança andando na chuva em Suzuka. E as equipes perceberam que aprovaram uma regra que não estava escrita exatamente como deveria.

Estes e outros assuntos estão sendo questionados em matérias ao redor do mundo neste início de semana, além dos motivos da dificuldade da F1 correr na chuva atualmente, de onde veio a vantagem tão grande de Verstappen e o desgaste de pneus acelerado de Charles Leclerc e o futuro da parceria Red Bull e Honda.